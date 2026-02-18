El Pikachu más caro del mundo

Publicado por Domenico Chiappe Madrid Creado: Actualizado:

Una carta Pokémon se vendió en una subasta por 13,5 millones de euros. Era propiedad del luchador e influencer Logan Paul, que la ofreció al mejor postor en una puja de 42 días, en la casa Goldin Auctions. La baraja es de las más raras de la vasta colección de monstruos con habilidades especiales que luchan por equipos entre ellos. Se trata de Pikachu Illustrator, un naipe del que solo se fabricaron unos 40 a finales de los noventa. Esas pocas unidades jamás llegaron a venderse en tiendas. Se hicieron para dárselas como premio a los ganadores de un concurso de cómic que en 1997 compitieron con ilustraciones originales de Pokémon. Por eso Pikachu aparece en este naipe como ‘ilustrador’ en vez de lo habitual, que es ‘entrenador’. A los coleccionistas les importa también, y sobre todo, el estado de la carta. Que esté en perfectas condiciones, según el criterio de Professional Sports Authenticator (autenticadores profesionales deportivos, PSA), un catalogador con reconocimiento mundial. A esta carta le atribuyó la puntuación máxima. Un 10. Por si fuera poco, Logan Paul le hizo un estuche y un collar de diamantes al poco de comprarla, para colgársela del cuello en una competición de lucha libre o ‘wrestle’, en el que se hizo famoso. El comprador fue A. J. Scaramucci, hijo de un antiguo director de Prensa de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci. Guinness World Records certificó que este Pikachu era el Pokémon más caro vendido en una puja, título alcanzado por segunda vez consecutiva por la misma baraja.

Creados en 1995 y con series que renuevan y amplían el repertorio de criaturas, las cartas Pokémon se encuentran en un dulce estado de gracia, aunque pasen los años, con revalorizaciones de todas sus cartas, que pueden valer desde 50 centavos en mercadillos. Con el impulso del Pikachu recién vendido, cuya puja duró 42 días, algunas cartas duplicaron su valor en cuestión de horas.

El ídolo de las redes sociales hizo un buen negocio. Hace cuatro años había pagado 4,3 millones de euros por la baraja de estos personajes que salieron de un videojuego con estética manga y se calcula que ganó más de seis millones de euros netos.

Esta carta de leyenda es la única con un símbolo de bolígrafo en la esquina inferior derecha, tiene «doble estrella», Pikachu sostiene un pincel, nunca estuvo en un paquete de naipes, la descubrió uno de los creadores de las reglas originales del juego, Yuichi Konno, y es reconocible a primera vista, según la comunidad Ludex. En 2013 se vendió una similar, calificada con un PSA 9, por 85.000 euros, que casi dos décadas después se valoraría en un millón de euros. Para entonces se creía que sólo existían doce ejemplares similares.