Más nacidos y defunciones con saldo negativo en León

Mueren más del triple de los que nacen en la provincia de León, que en 2025 tuvo un saldo vegetativo negativo de 4.092 personas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan una realidad que no remonta, una tendencia que afecta a toda Castilla y León, con un saldo vegetativo a la baja de 16.318 personas.

Castilla y León experimentó un aumento de los nacimientos del 0,9% durante 2025 en relación al ejercicio anterior, tras alcanzar los 12.649. Esta evolución es ligeramente inferior al incremento del uno por ciento registrado en el conjunto del país, hasta los 321.164, según la Estimación mensual de nacimientos, del INE.

Castilla y León fue la sexta autonomía con mayor subida de alumbramientos en 2025, junto a Asturias y Cataluña. Los incrementos estuvieron liderados por Madrid (3,3 %) y País Vasco (3%), seguidos de Castilla La Mancha (2,6%), Galicia (1,6%) y Aragón (1,3%). Por el contrario, hubo descensos en cinco territorios, encabezados por Baleares (-2,6%) y Extremadura.

Por provincias, los nacimientos solo bajaron en Salamanca (-2,5%, hasta los 1.628), Palencia (-2,3%, hasta los 805) y Valladolid (-0,2%, harta los 3.043). Las subidas estuvieron encabezadas por Zamora (6,3%, con 744), Burgos (3,7%, hasta los 2.107) y Ávila (3,5%), hasta los 884). Les siguieron Soria (3,1%, con 495); León (0,4%, con 2.006) y Segovia (0,2%, con 937).

En cuanto a las defunciones en 2025, se produjo un aumento del 1,4%, hasta 28.967. En este caso, también es inferior a la media nacional, donde hubo una subida del 2,5%, hasta las 446.982.

En el acumulado de todo el año, las defunciones bajaron en tres provincias como Soria (-4,7%, hasta 1.094), Zamora (-3,9% hasta las 3.822) y Palencia (-1,5%, hasta las 2.054).

Por el contrario, aumentó en el resto de territorios, con Burgos (9,4%, hasta las 4.350) a la cabeza. Le siguió Zamora (3,9%, hasta 2.652), Ávila (2,7%, hasta las 2.102) y Segovia (1,8%, hasta las 1.645). Los menores incrementos tuvieron lugar en León y Valladolid (0,1 %, en cada caso, con 6.098 y 5.150, respectivamente).

El saldo vegetativo solo fue positivo en Madrid (2.134) y Murcia (509), además de las ciudades autónomas.

Los saldos vegetativos más negativos se registraron en Galicia (-19.894), Castilla y León (-16.318) y Andalucía (-15.509).