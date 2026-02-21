Los cien años de Damián Fernández

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Monte de Cea se sumó a los actos programados por familiares y vecinos con la entrega de una placa para reconocer a Damián Fernández Rojo en víspera de su centenario. Damián nació un 23 de febrero de 1926 y salvo un par de años para cumplir el servicio militar, siempre ha vivido en su pueblo, Castellanos.

Recuerda aquel 5 de abril de 1951, cuando contrajo matrimonio con Mª Josefa Caballero Rojo, vecina también de Castellanos. Tuvieron cinco hijos, uno falleció a muy corta edad, y el resto salieron del pueblo a estudiar.

Toda una vida dedicada a la agricultura y ganadería, en la que también encontraron espacio para formar una especie de cooperativa agrícola junto a cuatro familias del pueblo. Damián recuerda lo duro de esos años, una de las etapas mas difíciles de la historia tras superar la posguerra, pasaron por muchas dificultades, sacrificio y entrega.

Viudo desde 2022, recibe la ayuda domiciliaria ‘A gusto en Casa’ y el apoyo de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja de Sahagún, que ha necesitado en varias ocasiones. Pero destaca muy especialmente el agradecimiento a su hija María Luisa, que al jubilarse eligió estar a su padre para ayudarlo y acompañarlo.