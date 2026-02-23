Más zonas ‘no kids’ y menos natalidad en Francia

Publicado por Antonio Torres del Cerro París Creado: Actualizado:

El reciente veto a los niños en un vagón de negocios de los trenes de la empresa pública SNCF puso a la sociedad francesa en el diván: ¿Por qué crecen las zonas ‘no kids’ en un país que comienza a entrar en una crisis de natalidad?

Para algunos pensadores la causa está en la búsqueda del placer como «valor absoluto»; para otros se trata de un reflejo natural de la emancipación de las mujeres. En ambos supuestos el resultado es el mismo: los lugares de ocio tienden a restringir el acceso a los críos. «Hay una corriente hedonista, del placer como valor absoluto, en la que se buscan las experiencias positivas ante todo. En ese contexto los niños incomodan», sostiene el ensayista y profesor universitario francés Olivier Babeau, director del laboratorio de ideas de corte conservador Sapiens. Para Babeau, «una sociedad que ve cada vez a menos niños, más se acostumbra a no convivir con ellos». Para el ensayista, esta tendencia ha llegado para quedarse, teniendo en cuenta los números demográficos de Francia, todavía uno de los países más fecundos de la UE.

En 2025, la segunda nación más poblada del bloque registró, por primera vez desde finales de la Segunda Guerra Mundial, 6.000 muertes más que nacimientos. En ese contexto, el propio presidente francés, Emmanuel Macron, ha hecho un llamamiento a un «rearme demográfico» con el objetivo, sobre todo, de hacer sostenible el sistema de pensiones público, que reposa en la entrada de nuevos trabajadores. «Tener niños es un buen plan para los Estados, pero no para las mujeres, que se encargan de dos tercios del trabajo doméstico», replica la escritora y economista Corinne Maier, en una tribuna publicada en 2025 en el diario progresista ‘Libération’. La autora franco-suiza se hizo muy conocida hace dos décadas, con su provocativo libro No kid, 40 razones para no tener hijos, un alegato que relaciona la emancipación femenina con no dejar descendencia. Maier, quien tiene dos hijos, no ha dejado de criticar que el niño se haya convertido «en una especie de objeto sagrado que tiene todos los derechos, incluido el de molestarnos a todos en el restaurante, en el tren o en el avión». Un discurso que tiene todavía eco hoy en día, al menos en el mundo empresarial.

Aunque en Francia el conteo de establecimientos ‘sin niños’ es complejo, ya que la ley sanciona cualquier discriminación por edad, cada vez más hoteles y restaurantes desincentivan la presencia de menores a través, por ejemplo, de altas tarifas para las camas supletorias. El segmento de establecimientos enfocados al ‘descanso adulto’ registra un crecimiento superior a la media, de acuerdo con los últimos informes del sector hotelero.

Vagones con toboganes

Tras la polémica del vagón ‘no kids’ del pasado enero en una línea entre París y Lyon, el Gobierno francés ha intentado marcar terreno en el lado de los pronatalistas. Ella misma madre de un bebé, la ministra delegada encargada de la Infancia, de la Juventud y de las Familias, Sarah El Haïry, consideró que la empresa pública SNCF había cruzado «una línea roja» con esa oferta para excluir a los menores de 12 años. El presidente de la SNCF, el antiguo primer ministro Jean Castex, se reconoció entonces «estupefacto» por la polémica y aclaró que ese vagón exclusivo responde apenas a un 8 % de las plazas de ese trayecto.

«Los niños son más que bienvenidos y son cada vez más numerosos en nuestros trenes», agregó. Los pronatalistas, sin embargo, han aprovechado para recordar cómo otros países europeos, con Suiza, Alemania y Austria a la cabeza, sí que han hecho esfuerzos para crear lugares kids friendly. En Suiza, por ejemplo, hay vagones dedicados para los niños, con toboganes.