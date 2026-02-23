El Papa pide estar menos tiempo conectados al móvil

Publicado por Efe Roma Creado: Actualizado:

El papa León XIV instó este domingo a los fieles a que en el tiempo de Cuaresma, el periodo que precede a la Semana Santa, den espacio al silencio y apaguen un poco la televisión y el teléfono y dediquen tiempo a los ancianos y más necesitados.

León XIV aseguró durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro que estos actos de penitencia «lejos de empobrecer nuestra humanidad, la enriquece, purificándola y fortaleciéndola en su camino hacia un horizonte». Instó a los católicos a que «junto con la oración y las obras de misericordia» den «espacio al silencio, apaguemos un poco los televisores, la radio y los teléfonos móviles».

El Papa comienza esta semana de ejercicios espirituales hasta el 27 de febrero.