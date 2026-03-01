Publicado por Roberto González Quevedo Creado: Actualizado:

La teoría de la relatividá l.lévanos al nome d’Einstein, que revolucionóu la física al afitar que l’espaciu ya’l tiempu nun son absolutos. Yá no sieglu V antias de C. el filósofu griegu Protágoras formulara una visión xeneral del relativismu cona sua sentencia “l’home yía la midida de tolas cousas”: el ser de las cousas depende del ser humanu. El reflaneiru ta chenu de la visión relativista: dependiendo del tiempu, del l.lugar ya de la xente, las cousas son d’un xeitu ou d’outru, según s’amire.

Alcuérdome de cuando viviera nun sitiu onde había un ríu diferente del que you siempres conociera. El mieu ríu faía estrueldu abondas veces, tenía muita augua ya, amás de los pequenos inseutos como los que chamábamos ‘zapateiros’, guardaba mui bien de truitas. En realidá, l’animal de ríu qu’había naquel.las aguas yeran las truitas, unas truitas mui ricas que la xente guardaba pa las fiestas. Pechábanse conas cañas, pero había outras téunicas, que daquel.la nos paecían normales, anque agora veinse como políticamente mui incorreutas, tan incorreutas que nin siquiera m’atrevo you a escribire d’el.las cousa denguna. Pero aquel outu ríu distintu que you vi cuando yera bien nuevu yera un ríu mansu, con auguas tranquilas ya ensin montes alredor. Ya lu que me paecía más raru yera qu’aquel ríu nun tenía trutias, sinón otra cousa que chamaban “barbos”, que taban gordos ya paecían un tantu toscos. Tamién tenía aquel ríu unos pequenos monstruos que chamaban “cangrejos”, que pa mi yeran un frutu antinatural ya imposible d’esplicare. Al l.lau d’aquel ríu había casas de paisanos, de l.labradores, que tamién yeran abondu diferentes de las que you conocía. Lu que más m’estrañaba d’aquel.las casas yera que golían a caballería, ya aquel golor yera pa mi mui desagradable ya dábame hasta noxu. You taba avezáu a que na casa hubiera una cuadra onde había vacas ya tou aquel espaciu taba domináu pol golor del cuitu, del estiércol de vaca. El golor a cuitu paecíame normal ya nun molestaba, porque la costume asina lu hubiera feitu, mientras qu’enxamás fui quien a avezar al golor de las caballerías. Chamánonme l’atención outras cousas d’aquel sitiu, como unos paredones que formaban un ángulu ya tenían el nome de “frontón”. Valía pa tirar la pelota contra la paré ya volver a tirala al rebotar. Aquel.las cousas raras pa mi yeran naturales pa la xente de la zona, ya pa estos seguramente yera muitu raru lu que you vía como natural de la mia tierra. En pasando’l tiempu vamos fayéndonos más relativistas. Hai culturas diferentes, pero nun hai una superior, anque nos preste más. Tou yía relativu.