El eclipse solar del verano triplica el turismo rural en León

El eclipse solar total que cruzará España el próximo 12 de agosto se perfila como un importante impulso para el turismo rural, ya que triplica las reservas en destinos no urbanos situados a lo largo de la trayectoria de este fenómeno frente al mismo periodo en 2025, además de elevar el gasto en 670 euros por visitante, con 100 euros más en el caso del europeo.

Así se desprende de un estudio realizado por Airbnb junto con Opinium, destacando que el aumento de reservas llega a ser de 10 veces más en localidades no urbanas de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla León.

Mientras, en otras autonomías más consolidadas, como Galicia, Asturias o el País Vasco, las reservas de los pueblos del eclipse se han multiplicado por más de cuatro veces. En cuanto a búsquedas, Aragón y Castilla-La Mancha registran aumentos de hasta el 450%, mientras que se triplican en el caso de la Comunidad Valenciana y Navarra. Por su parte, Cantabria alcanza un 140% más de búsquedas.

Sobre optar por ver el cielo en todo su esplendor, el estudio remarca que muchos prefieren huir de las ciudades y prefieren pueblos pequeños con menos de 3.000 habitantes, como Valtierra, Puertomingalvo, Tales, Almatret, Atienza, Torroja del Priorat, Terriente o Valderrobres.

Los españoles no son los únicos que no quieren perderse este evento en su propio territorio, ya que la demanda internacional, especialmente desde Europa y Estados Unidos, se está acelerando con fuerza. Así, Francia, Reino Unido y EEUU concentran más de la mitad de las búsquedas internacionales de alojamiento en la ruta del eclipse, mientras que Alemania, Italia, Países Bajos y Bélgica suman cerca de un tercio adicional.

Los visitantes europeos gastarán 100 euros más que los nacionales, hasta los 680 euros por viajer, incluido el alojamiento, gastos en restauración, compras en comercios locales, experiencias vinculadas al eclipse y actividades de turismo rural.

"Hace solo unos meses, anunciamos un cambio estructural, con más personas que buscan experiencias auténticas, naturaleza y destinos alejados de los centros urbanos concurridos. Esta tendencia se está acelerando ahora, y fenómenos como los eclipses solares están atrayendo la atención mundial hacia las comunidades rurales de España", ha valorado el director general de Airbnb Marketing Services, Jaime Rodríguez de Santiago.