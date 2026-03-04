El legado del obispo leonés Nicolás Castellanos en Bolivia, en una exposición en Palencia

Publicado por EFE PALENCIA Creado: Actualizado:

Escuelas, comedores, un hospital, el premio Príncipe de Asturias a la Concordia, y muchas sonrisas. Es el legado de Nicolás Castellanos Franco, agustino leonés, obispo de Palencia y fundador de Hombres Nuevos en Bolivia, relatado en una exposición que invita a viajar, compartir y recorrer los sueños que él hizo realidad caminando al lado de los pobres.

Con motivo del primer aniversario de su muerte, el 19 de febrero en Bolivia, la exposición Nicolás Castellanos Franco, OSA: Pequeños Relatos Liberadores, se puede visitar hasta el 15 de marzo en el claustro de la catedral de Palencia y que después será itinerante dentro y fuera de esta provincia.

La muestra presenta cronológicamente la vida y trayectoria de Nicolás Castellanos, desde su infancia hasta sus últimos años como misionero en Bolivia, y se acompaña de un catálogo con fotografías y textos escritos por el propio Nicolás Castellanos.

Son más de un centenar de fotografías y textos que caminan por la vida de Nicolás Castellanos, con sus familiares y amigos, pero sobre todo por su etapa como misionero en Bolivia, donde soñó un futuro para el Plan 3.000, una zona periurbana de Santa Cruz de la Sierra donde levantó un trabajo solidario que hoy se proyecta hacia otros lugares de Bolivia.

“Una ciudadela en la periferia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que gracias al trabajo incansable y a la utopía, se ha convertido en un lugar de esperanza y de igualdad de oportunidades”, ha explicado la presidenta de la Fundación Hombres Nuevos, Arancha Delgado, en la inauguración de la muestra.

Escuelas, comedores, un hospital, universidades, becas universitaria han ido sumando eslabones a un proyecto compuesto de miles de pequeños relatos, como reza el título de la muestra. “Hoy no solamente inauguramos una exposición, hoy abrimos una puerta a la memoria, al recuerdo, pero sobre todo a la vida”, ha manifestado la presidenta de la Fundación.

La exposición recorre realidades que demuestran que es posible reducir las fronteras de la pobreza y transformar espacios, pero sobre todo vidas. “Las vidas de miles de personas, no solamente en el barrio del Plan 3000, sino también en otras zonas de nuestra querida Bolivia”, ha afirmado Arancha Delgado.

“Queríamos destacar precisamente que Nicolás ha sido capaz de transformar vidas”, ha subrayado la presidenta de la Fundación, incidiendo en que además de transformar ese entorno, Nicolás Castellanos fue capaz de transformar vidas. “Y ellos y ellas así lo manifiestan. Que gracias a Nicolás han podido construir su futuro”, ha añadido Delgado.

Ha agregado que la exposición es, precisamente, una invitación a la utopía, para seguir construyendo un mundo mejor y “un homenaje a la vida de Nicolás y a nuestro compromiso de continuar con su obra y su legado".

“En un tiempo tan complejo como el que vivimos, creer que un mundo posible es mejor no debería ser una utopía (…) Nicolás Castellanos fue un ejemplo magnífico de ello”, ha añadido el concejal de Cultura, Francisco Fernández durante la inauguración.

“Este claustro, que durante siglos ha sido un espacio de silencio, de oración, de memoria, hoy se convierte en memoria agradecida”, ha afirmado el deán de la Catedral, Dionisio Antolín, quien ha agradecido los años que Nicolás Castellanos dedicó su episcopado a esta diócesis.

Antolín ha afirmado también que la exposición es “una invitación a ensanchar nuestro corazón” y se mostrado convencido de que su visionado será capaz de promover futuras vocaciones misioneras.

Por último, el obispo de Palencia, Mikel Garciandía, ha mostrado también su convencimiento de que “estos pequeños relatos liberadores sean realmente una inspiración