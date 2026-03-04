Los bomberos simulan una excarcelación en el Hospital San Juan de Dios para los alumnos del CEIP La Palomera

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Esta mañana ha tenido lugar el simulacro de bomberos en el aparcamiento del Hospital San Juan de Dios de León. Ha sido una excarcelación tras un accidente de tráfico. Acudieron al mismo un total de 55 niños y niñas de Primaria del CEIP La Palomera y, entre las autoridades, confirmaron su presencia la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana María Fernández Caurel, y el concejal de Participación Ciudadana, Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil de León, Álvaro Pola Gutiérrez.