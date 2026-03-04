Las exmonjas de Belorado tratan de evitar 'in extremis' su desahucio del 12 de marzo

La exabadesa del convento de las Clarisas de Belorado, Laura García de Viedma, atiende a los medios de comunicación a su llegada al Juzgado de Briviesca, a 29 de julio de 2025Europa Press

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Las exmonjas de Belorado han solicitado al Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) otro mes de prórroga para evitar 'in extremis' su desahucio del convento burgalés, previsto para este 12 de marzo, apelando a su vulnerabilidad y a que todavía buscan un nuevo alojamiento.

El abogado de las exreligiosas, Florentino Aláez, ha explicado a EFE que la petición la presentaron este lunes y esperan que la jueza atienda su demanda aunque él "no es muy optimista" dado que ya se les concedió una primera prórroga, que permitió aplazar del 10 de febrero al 12 de marzo el desalojo.

Las exmonjas argumentan su situación de vulnerabilidad, reconocida por los servicios sociales de la Diputación de Burgos en todos los casos salvo en el de la exabadesa, Laura García de Viedma, pues se negó a someterse a la evaluación y a aceptar la declaración de vulnerable.

También exponen que, si bien no se van a resistir y abandonarán el monasterio en cumplimiento de la sentencia del pasado 31 de julio del juzgado de Briviesca -ratificada por la Audiencia Provincial-, encontrar un nuevo alojamiento en el que continuar con su vida monástica "lleva su tiempo".

Y esgrimen dos campañas solidarias puestas en marcha, una en febrero para la búsqueda de otro convento y otra esta semana para recogida de fondos, como prueba de que están buscando esa alternativa de vivienda y que están estudiando distintas posibilidades pero todavía no cuentan con un lugar en el que realojarse.

Aláez ha indicado, además, que este lunes presentaron ante el Tribunal Supremo el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que ratifica la previa del juzgado de Briviesca, que dio la razón a la Iglesia católica y decretó el desalojo de las exmonjas de Belorado.

Una salida discreta antes del 12 de marzo

A una semana del desahucio, previsto para las 9:30 del jueves 12 de marzo, la intención de las exmonjas es salir de manera "discreta" -unas horas o unos días antes- del convento, según ha explicado a EFE su portavoz, Francisco Canals, quien reconoce que quieren evitar una nueva exposición mediática.

Ha insistido en que están revisando todas las propuestas que han recibido a través de la página web www.queremosunconvento.com, que ya ascienden a más de cuarenta, con ofertas de casas rurales, fincas rústicas, conventos vacíos o viviendas privadas, tanto en España como en el extranjero.

Y que "están preparando las maletas" para irse de Belorado, si bien no saben todavía a dónde irán, pues quieren "estabilidad" para continuar con su vida monástica, sin descartar los monasterios de Orduña o Derio (Bizkaia), aunque sobre ambos pesa también la amenaza de un futuro desahucio