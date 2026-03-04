El envejecimiento marca un hito en León con una edad media de fallecimiento superior a los 83 años, según el INE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El balance demográfico del año 2025 en la provincia de León arroja conclusiones determinantes sobre la estructura social y la esperanza de vida en la región. Según los datos consolidados por el Instituto Nacional de Estadística, la edad media de las personas fallecidas en territorio leonés se ha situado en los 83,8 años, una cifra que sitúa a la provincia y a la comunidad de Castilla y León a la vanguardia de la longevidad nacional, solo por detrás de Madrid y Navarra.

Este indicador refleja una resistencia notable frente al envejecimiento, aunque subraya la brecha generacional que afronta el territorio. Durante el pasado año se registraron un total de 6.098 fallecimientos frente a apenas 2.006 nacimientos, lo que supone una relación de tres defunciones por cada nuevo alumbramiento. Esta estadística evidencia que la mortalidad en León está intrínsecamente ligada a edades avanzadas, con un grueso de las defunciones concentrado de forma mayoritaria en los tramos de edad que superan los ochenta años.

El análisis pormenorizado del INE destaca que, a pesar del elevado volumen de decesos, el número total de fallecimientos en 2025 ha mostrado un ligero descenso respecto al promedio de la última década. Este fenómeno se atribuye a una estabilización de la salud pública tras los años de pandemia y a la excelente calidad de vida que, en términos de longevidad, ofrece la provincia. No obstante, el progresivo aumento de la edad de maternidad, con un peso creciente de madres mayores de cuarenta años, no logra compensar el ritmo de una población que encabeza las listas de envejecimiento en España.

Las autoridades y expertos en demografía señalan que estas cifras son el reflejo de una sociedad que vive más tiempo pero que no consigue renovar sus bases. La "huida ilustrada" de los jóvenes y la concentración de la población en núcleos urbanos como León o Villaquilambre contrastan con la realidad de un entorno rural donde la edad media de los fallecidos suele ser incluso superior, debido a la permanencia de los mayores en sus municipios de origen.