La agresividad envejece

El comportamiento agresivo en la adolescencia temprana se relaciona con un envejecimiento biológico más rápido y un índice de masa corporal (IMC) más alto a los 30 años, según ha comprobado un equipo de investigadores tras hacer un seguimiento de un grupo de jóvenes durante más de quince años. El estudio, cuyas conclusiones se publican en la revista Health Psychology de la Asociación Americana de Psicología, ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Virginia, que han comprobado las consecuencias duraderas para la salud que pueden tener los desafíos sociales que pueden surgir durante la adolescencia temprana.

El envejecimiento acelerado se ha vinculado a un mayor riesgo de padecer en el futuro enfermedad coronaria, diabetes, hipertensión arterial, inflamación e incluso muerte prematura, han señalado los investigadores, que han hecho un seguimiento de 121 estudiantes de secundaria (46 hombres y 75 mujeres) de comunidades suburbanas y urbanas del sureste de EE UU.

Los investigadores hicieron ese seguimiento a los participantes desde los 13 años hasta la edad adulta, recopilando 'autoinformes' de agresión, informes de los padres sobre conflictos familiares e informes de sus compañeros sobre el comportamiento relacional, y al cumplir los 30 años los investigadores evaluaron su envejecimiento biológico mediante biomarcadores sanguíneos. Analizaron un total de 12 marcadores, entre ellos el azúcar en sangre o el recuento de glóbulos blancos, y utilizaron después un algoritmo desarrollado recientemente que combina estos valores y produce una estimación de la edad biológica de una persona, que resulta ser un mejor predictor de su salud y mortalidad final que su edad cronológica real, según los investigadores. El envejecimiento biológico se midió con dos métodos validados por la ciencia, que combinan indicadores como la presión arterial, la inflamación, la glucosa, el colesterol y la función inmunitaria, para estimar la edad aparente de una persona en comparación con su edad real. Y comprobaron así que los niveles más altos de agresión en la adolescencia temprana predijeron una edad biológica más avanzada a los 30 años. Los varones y las personas con bajos ingresos mostraban signos de un envejecimiento biológico más rápido, patrones vinculados a dificultades en las relaciones.