El testamento vital toma impulso en León

Un año después que los centros de salud puedan asesorar y registrar las instrucciones previas, lo que se conoce como testamento vital, el número de personas que dejan inscritas sus últimas voluntades sanitarias se ha incrementado un 112,4%. De 558 testamentos firmados en 2024 a 1.185 en 2025. «Ahora lo han puesto más fácil porque se pueden realizar en los centros de salud. También desde la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) hemos incrementado la divulgación y las charlas en distintas asociaciones y entidades para dar a conocer a la gente esta posibilidad». Personas voluntarias de esta asociación han dado conferencias en centros de mayores, asociaciones como Alzhéimer y Parkinson, Ceas, ONCE o La Caixa, entre otros.

Desde el año 2008 se han firmado en León 5.343 testamentos vitales. Es la segunda provincia, después de Burgos que tiene 5.845, que más personas dejan por escrito cómo quieren que sean sus cuidados al final de la vida, siempre y cuando no estén en condiciones de decidir por una situación de deterioro cognitivo o demencia. «Aunque se registre un documento, si estás en plenas facultades, puedes decidir otra cosa llegado el momento», insisten desde DMD. También se puede modificar a lo largo de la vida tantas veces como se quiera. «Lo único que hay que hacer es volver al centro de salud donde lo hiciste la primera vez, cambiarlo y que lo registren de nuevo». El documento queda vinculado a la historia clínica y le salta a los médicos de cualquier punto de España. En el conjunto de Castilla y León se han firmado 30.445 testamentos vitales, 6.986 en el último año.

¿Qué se puede dejar por escrito en el documento». Todo lo vinculado a los cuidados sanitarios y tratamientos al final de la vida. Los tratamientos médicos que se desean rechazar, el alivio del sufrimiento con cuidados paliativos o no, morir dormido mediante sedación paliativa, eutanasia, adelantar la muerte, entre otras muchas cosas. «Este documento es de obligado cumplimiento, no como en el caso de la eutanasia, que puede haber objeción de conciencia por parte del personal sanitario».

DMD ofrece información todos los primeros jueves de mes en el Ceas de Padre Isla de 18.00 a 20.00 horas

Las personas que quieran dejar registradas sus últimas voluntades solo tienen que llamar a su centro de salud de referencia y pedir cita. Allí les atenderá personal de trabajo social o de enfermería, que ofrecerá asesoramiento, reflejará en el documento la voluntad de la persona interesada y registrará el testamento de manera oficial. Y ya está.

Otra vía es el registro de la delegación de Junta de Castilla y León. En web de la Consejería de Sanidad hay un documento tipo que se puede rellenar y presentar en el registro después. En este caso es necesaria la firma de tres testigos, de los que dos de ellos no deben tener ninguna vinculación familiar ni económica con el destinatario del documento. Desde DMD advierten de que este documento no ofrece la posibilidad de eutanasia, aunque el firmante puede añadirlo si es lo que desea.

La tercera vía es el notario. El procedimiento en este caso no es gratuito y cobrará un precio por sus gestiones, que puede rondar entre los 50 y los 100 euros.

Información

Cada primer jueves de mes, las personas voluntarias de DMD están disponibles para información de 18.00 a 20.00 horas en el Centro de Acción Social de León de la Avenida Padre Isla, 57 (1ª planta). «Es importante hacer una reflexión previa de lo que se quiere».

Las personas que cuidan o han cuidado de otras mayores y dependientes son las que más manifiestan su deseo de dejar por escrito sus voluntades. «Nos dicen que no quieren que sus hijos pasen por lo que ellos han pasado». La media de edad es de 60 años y son las mujeres las que más claro lo tienen, aunque también se acercan a pedir información muchos matrimonios.

Además de los documentos de DMD y la Consejería de Sanidad, la Conferencia Episcopal y los Testigos de Jehová tienen sus propios modelos «para que cada persona, dependiendo de sus valores morales y religiosos, pueda elegir. Aconsejamos que se acuda a un lugar donde ofrezcan toda la información sanitaria». Aunque no es obligatorio, es aconsejable nombrar a un representante que comparta los mismos valores.