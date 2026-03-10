La Guardia Civil publica una guía para evitar estafas de alquiler vacacional durante Semana Santa

Los pisos en alquiler se han vuelto un peligro de estafa a la hora de reservarlos para disfrutar del periodo de vacaciones. RAMIRO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha publicado una guía para evitar las estafas en el alquiler durante el período vacacional de Semana Santa en León.

Algunos de los consejos que el cuerpo ha brindado a los ciudadanos son:

1. Desconfía de precios excesivamente bajos: Recuerda que nadie da duros a pesetas. Verifica que el portal es de confianza y usa métodos de pago seguros.

2. Comprueba que el anuncio está en páginas fiables: verifica que el portal es de confianza y usa métodos de pago seguros.

3. Evita enviar dinero por transferencia bancaria sin tener garantías.

4. Solicita más información del alojamiento: pide dirección exacta, más fotos y un contrato de alquiler.

5. Guarda justificantes de pago y mensajes: conserva todos los justificantes de pagos y las conversaciones.