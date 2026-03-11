León, capital de la empatía: más del 20% de la población es altamente sensible

La alta sensibilidad es un rasgo que caracteriza a entre el 20 y el 30% de la población. Son personas que procesan la información de forma más intensa, muestran gran emocionalidad y empatía, la sobreestimulación les produce más impacto y tienen más sensibilidad sensorial a los ruidos, las luces o los olores.

A veces se comportan de forma inesperada debido a una sobrecarga de estimulación, necesitan más tiempo de descanso mental para sentirse en forma y se dan cuenta más fácilmente de cómo se sienten los demás.

León acogió recientemente las V Jornadas de Alta Sensibilidad organizadas por la Asociación de Psicólogos y Profesionales de Alta Sensibilidad PAS España, que preside Manuela Pérez Chacón, y la Fundación Alta Sensibilidad, bajo el paraguas de la Universidad de León.

«León se convirtió en el epicentro nacional de la empatía, reuniendo a expertos, familias y personas con este rasgo para desmitificar, educar y, sobre todo, acompañar», subraya Belén Aren, anfitriona del acto como presidenta de Activos y Felices.

Especialistas de diversos ámbitos debatieron aspectos de salud mental, educación, comunicación y empresa y, sobre todo, se creo «un espacio donde la vulnerabilidad se transformó, a la vista de todos, en auténtica fortaleza», añade Aren.

Detectar y acompañar de manera adecuada a las personas altamente sensibles es extremadamente importante porque determina la vida de una persona, especialmente en la infancia, apunta Manuela Pérez Chacón.

En este sentido, la jornada se hizo hincapié en «generar más herramientas en el ámbito educativo para menores altamente sensibles». Son medidas de atención a la diversidad que no pretenden convertir a las personas PAS en un colectivo aparte y apartado. Todo lo contrario. «Son herramientas de ayuda para el resto del aula», señala la psicóloga.

En la jornada se presentó una guía manual de la alta sensibilidad en el ámbito educativo, para servir de apoyo al profesorado.

En el campo de la salud mental se debatió en qué deriva la mala gestión de este rasgo por el que cada vez más personas acuden a la consulta de psicología o psiquiatría. «No es un trastorno», afirma tajante la experta.

PAS España en Castilla y León está en Activos y Felices, con cinco profesionales acreditados

«Ser PAS es una forma de ser y estar en el mundo. Un rasgo con el que se nace y las experiencias van conformando que sea positivo o genere malestar», explica. El ambiente en el que sea educado y se socialice un menor «es muy determinante», insiste.

Una buena atención debe prevenir que «un menor tenga que desarrollarse de forma negativa o que se pueda confundir con otro diagnóstico como puede ser el TDAH o el autismo», apunta. Si no se da un acompañamiento adecuado puede derivar en «mala gestión de las emociones» y mucho sufrimiento por «mala forma de relacionarse con los demás».

Las personas PAS tienen especial necesidad de vínculos, suelen presentar quejas frecuentes y tienen tendencia al perfeccionismo. Esto puede derivar en dificultades psicológicas como reacciones exageradas o aislarse socialmente.

Por el contrario, un buen acompañamiento puede potenciar los rasgos de empatía y alta sensorialidad en su creatividad, capacidad de emprendimiento y proyección en la sociedad. En el marco de estas jornadas —con 183 personas inscritas presencialmente y 205 online, muchas de latinoamérica— se entregaron los V Premios Nacionales de Alta Sensibilidad PAS España.

Pilar Amenedo, arropada por representantes de Párkinson León.DL

Pilar Amenedo: "En Párkinson León primamos la empatía y la escucha" Pilar Amenedo lleva 17 años al frente de la gerencia de la Asociación Párkinson León. La labor de esta trabajadora social natural y vecina de Fresno de la Vega ha sido reconocida en las V Jornadas de Personas Altamente Sensibles de PAS España y la Fundación PAS.



«Mi filosofía es tratar a las personas que acuden al centro como me gustaría que me trataran a mí, de encontrarme en su situación», afirma.



En su método de trabajo priman «la empatía y la escucha» en sintonía con los valores de la asociación: «Apostamos por el respeto a la persona y sus individualidades». Una labor que, según Amenedo, «no sería posible sin las grandes compañeras de trabajo que tengo y el apoyo incondicional de la Junta Directiva», que le arroparon al recibir el premio.



Parkinson León celebra este año su veinte aniversario. Para el Día del Párkinson, que se celebra el 11 de abril, ya ha convocado su XI Certamen Literario (parkinsonleon.org).

La presidenta de Activos y Felices, Belén Aren, y la gerente de Parkinson León, Pilar Amenedo son las dos personas elegidas en esta nueva edición «por su labor social» en la que contemplan a ese 20-30% de la población leonesa que llega a sus centros con su forma de acompañarles.

Belén Aren con representantes de PAS España.DL

Activos y Felices acoge la Delegación de PAS España en Castilla y León y cuenta con cinco profesionales acreditadas y formadas por PAS España para ofrecer atención específica. Con anterioridad los premios se han celebrado en la Universidad Europea de Madrid, la Politécnica de Cartagena, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad de La Laguna, de Canarias.

Belén Aren: "Es la culminación de muchos años de trabajo a contracorriente" Belén Aren es la presidenta de Activos y Felices, una asociación que potencia las capacidades de personas mayores, con discapacidad y altamente sensibles, entre otros colectivos. Fue galadordonada con el premio «Faro de la Sensibilidad», un reconocimiento a «años de trabajo a contracorriente», asegura. «Este premio ha significado una profunda validación, no solo profesional, sino vital», añade. Con este impulso de energía se reafirma en que «divulgar desde el rigor, pero sin perder la cercanía humana, es el camino correcto».



Aren recalca que que el premio «reverbera en toda la Asociación Activos y Felices» al darle «mayor visibilidad» y abrir puertas a las instituciones públicas y privadas, atraer a nuevas personas usuarias que se sienten seguras al acercarse a la asociaciñon y consolidar el equipo. «Supone una inyección de moral para todos los voluntarios y profesionales que colaboran en la asociación», subraya.



