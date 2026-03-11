Retira estas batidoras portables por riesgo de incendio al sobrecalentarse la batería

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de supermercados Aldi ha informado de la retirada de la venta de batidoras portables de la marca Tempo International GMBH por riesgo de incendio al sobrecalentamiento de la batería.

En concreto, se trata del artículo batidora portable prémium de Tempo International GMBH en sus variedades azul oscuro, verde y gris.

La cadena de supermercados ha indicado en una nota informativa en su página web que «en raras ocasiones, el uso y/o la carga del producto pueden provocar un sobrecalentamiento de la batería. Esto puede provocar incendios».

Por ello, Aldi ha solicitado a todos los clientes que hayan adquirido este producto en cualquiera de sus tiendas que lo devuelvan y procederán al reembolso del importe correspondiente.

Para cualquier consulta, los consumidores pueden contactar con esta cadena de supermercados a través del teléfono 900 902 466 o mediante el formulario disponible en su página web.