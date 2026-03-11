El invento de dos leonesas que está ayudando a empresas, colegios y opositores a reducir el estrés

El modelo portátil de Pilko Paco, diseñado para llevar en bolso o mochila y utilizar en momentos de estrés como viajes, exámenes o reunionesGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Respirar bien parece algo automático, pero cuando aparece el estrés deja de serlo. La mente se acelera, el foco desaparece y el cuerpo entra en tensión. En ese punto exacto, cuando la cabeza va demasiado rápido, entra en juego Pilko Paco, una herramienta creada en León por las emprendedoras Eva de Vega y Diana de Vega que combina un cojín sensorial con talleres de gestión emocional basados en técnicas de respiración.

No se trata de una app ni de un sistema teórico complejo. Pilko Paco es una herramienta física que ayude a parar, respirar y recuperar el control mental en situaciones de presión. Se basa en estímulos sensoriales y ejercicios de respiración fáciles de aplicar en el momento en que más se necesitan.

Pilko Paco, el cojín sensorial que entrena la respiración y la regulación emocional

El corazón del proyecto es el cojín sensorial Pilko Paco, diseñado para actuar como un anclaje físico que ayuda a ordenar la mente. El objeto está confeccionado de forma artesanal en España, utilizando tejidos suaves que estimulan el tacto y un relleno compuesto principalmente por piedras naturales de río o playa.

Ese peso y presión generan un estímulo que activa la percepción del propio cuerpo y favorece la liberación de neurotransmisores asociados al foco, la calma y la regulación emocional. El resultado es un recurso sencillo que ayuda a bajar el nivel de activación del sistema nervioso cuando aparece la ansiedad, la falta de concentración o la sensación de bloqueo.

La herramienta trabaja además con un enfoque multisensorial. El tacto, el peso, la posibilidad de incorporar aromas naturales y el acompañamiento con sonido o música forman un sistema que las creadoras denominan Pilko Paco 4.0, un modelo que activa cuatro sentidos para ayudar a reorganizar la atención.

Pilko Paco y los talleres de gestión emocional basados en respiración

Más allá del producto, Pilko Paco ha desarrollado un programa de talleres y cursos de gestión emocional orientados a diferentes ámbitos profesionales y educativos. La idea es enseñar a las personas a reconocer las señales del estrés y utilizar la respiración como herramienta para recuperar el control.

En el entorno empresarial, los talleres se centran en la prevención del estrés laboral y en la mejora del bienestar del equipo. Los programas incluyen formación teórica y práctica sobre las fases del estrés, cómo identificar sus señales y cómo utilizar técnicas de respiración para reducir la presión diaria. El objetivo es mejorar el ambiente laboral, la concentración y la productividad sin recurrir a soluciones complejas.

En el ámbito educativo, los talleres se adaptan a cada etapa. Desde infantil hasta secundaria, docentes y alumnos aprenden a utilizar la respiración como recurso para mejorar la convivencia en el aula, gestionar frustraciones y reforzar la atención.

Otro de los ámbitos donde Pilko Paco está ganando presencia es en academias y programas de preparación académica. Los talleres están diseñados para estudiantes universitarios, opositores o personas que se enfrentan a procesos de evaluación exigentes.

A través de ejercicios sencillos de respiración y técnicas de enfoque, los participantes aprenden a gestionar el estrés de los exámenes, mejorar la memoria y mantener la concentración durante largas jornadas de estudio. El objetivo es convertir la respiración en una herramienta práctica que puedan aplicar en su vida diaria.

El proyecto también ha desarrollado Pilko Taktik, una adaptación específica pensada para profesiones de alto riesgo o gran presión emocional, como fuerzas de seguridad o personal militar. En estos contextos, donde el control emocional puede marcar la diferencia, el sistema se utiliza como un entrenamiento para gestionar el estrés antes, durante y después de intervenciones críticas.