Rafael Lazcano, biógrafo de Prevost: «No habrá choque entre el papa y Trump, sí diplomacia»

Rafael Lazcano (Mondreganes, León, 1957) es licenciado en Teología Moral y en Filosofía y Ciencias de la Educación. Autor de numerosos artículos y más de treinta libros, hoy presenta en León su Biografía de León XIV. El Papa agustino, peregrino hacia Dios en la parroquia Nuestra Madre del Buen Consejo a las 19.30 horas, acompañado del obispo de León, Luis Ángel de las Heras, y el profesor del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, Isaac González Marcos. El libro nace del conocimiento personal del autor y Prevost y el análisis de su obra.

—Usted conoció a Robert Francis Prevost cuando coincidieron durante cuatro años en Roma en el Colegio Internacional de Santa Mónica. ¿Cómo era el joven Prevost entonces?

—Era una persona dinámica, activa y muy estudiosa. Tenía 26 años. Estábamos todos muy comprometidos con el estudio, porque al colegio se iba a dar lo mejor que uno tenía intelectualmente para formarse y después desempeñar distintas funciones en las provincias de origen. Allí nos especializábamos en aquello que creíamos más interesante. Prevost llegó con la carrera de Teología terminada y comenzó a estudiar Derecho Canónico. Después prosiguió otros dos años más en Roma para el curso de doctorado. El resto de la materia didáctica, como la tesis doctoral, la terminó en Perú.

—Usted le acompañó en su visita a León como estudiante. ¿Cómo fue aquella experiencia?

—Prevost era para nosotros Bob, Roberto o Prevost, por los tres nombres se le trataba. Fue en el verano de 1982. Varios jóvenes que estudiamos en Santa Mónica y vivíamos en Madrid pensaron que era bueno conocer a los Agustinos del norte de España y organizamos un viaje turístico religioso por Madrid, Santiago de Compostela, Vigo, León y varios pueblos de la provincia, Picos de Europa, Salamanca y Toledo, entre otras ciudades. Un grupo de jóvenes religiosos viajando en una furgoneta, con la que recorrimos media España.

—¿Cree que en esos años ya había algo en su carácter que podría intuir que fuera el futuro Papa?

—No, en absoluto. Éramos unos treinta estudiantes de diferentes nacionalidades, jóvenes con mucho tesón y empuje. Ni mucho menos yo atisbé entonces nada al respecto.

—¿Cree que el papa Francisco percibió en él a su posible sucesor, dado el respaldo y rápida trayectoria después?

—Sí, sí. Dese cuenta de que Prevost se formó teológicamente como misionero en Washington y Roma, pero después de ser ordenado sacerdote se fue a Perú. Allí estuvo dos décadas y fortaleció su carácter, su espiritualidad agustiniana, de misión, de apertura a la gente. Coincidió con el papa Francisco, entablaron amistad y las buenas relaciones se mantuvieron y coincidieron en varios eventos en Buenos Aires y en Roma, que comento yo en el libro. El papa Francisco descubrió los mimbres propios de un buen pastor de pastores. Fue su protegido sin que se notase, una amistad silenciosa, tranquila, a la vez que cercana. Esto provocó que Francisco le llamase a colaborar con él en la Santa Sede, nombrándolo prefecto del dicasterio para los obispos.

—¿Cómo influyeron en la personalidad de Prevost las vivencias de peligro físico que vivió en Perú, sobre todo en territorio de Sendero Luminoso?

—Con Sendero Luminoso y con el Sodalicio, la institución religiosa acusada de abusos. Y con el covid. Fueron tres momentos puntuales que fortalecieron su carácter y personalidad misionera. No se achantó ante las amenazas, las críticas y la violencia y permaneció fiel a las misiones.

—¿Cómo cree que está viviendo ahora mismo el Papa la transformación de Estados Unidos con la política interior y las guerras?

—Prevost sigue la doctrina clásica de la Iglesia, defendiendo la paz, la no violencia, el respeto a la vida humana, a la dignidad humana y los derechos humanos. Utilizará la diplomacia y las relaciones internacionales.

—¿Veremos un choque frontal con Trump?

—Creo que no. No es el estilo de la Iglesia ni de León XIV, que es un hombre de diálogo, de consenso. El choque no tendría visos de prosperar.

—¿Cree que el papa Francisco sí se hubiera pronunciado más beligerante? Su mensaje calaba más en el pueblo que el de Prevost, que parece más distante, no está tan presente.

—Son mensajes, actitudes y gestos distintos. Prevost es más tranquilo, silencioso, pero su mensaje es más potente, más fuerte. No tiene el componente profético de Francisco, su trayectoria es más sosegada, de establecer puentes, de diálogo, de entendimiento entre las culturas, los pueblos. Es otra manera de llevar adelante la Iglesia.

—¿León XIV será el pontífice que abrirá EE UU al catolicismo, más allá de los países hispanos?

—Sospecho que no. Habrá países en Latinoamérica que se volcarán 100% con él cuando los visite.

—¿Qué se espera en España con la visita del Papa?

—Que anuncie de nuevo el Evangelio y fortalezca los movimientos católicos. Dará un nuevo oxígeno a la Iglesia, aire fresco que renovará muchas estructuras.

—La pederastia en España ha dañado seriamente la imagen de la Iglesia. ¿Qué política seguirá Prevost?

—Que se actúe con sumo respeto a las personas y que no se oculten los casos, que se sepa qué ha habido o que no ha habido y que se apoye a las víctimas con derechos y dignidad. Ya se ha cambiado muchísimo para atajar el problema de raíz y que no haya consentimiento ni tolerancia.

—¿Qué frentes tiene abierto dentro de la Iglesia?

—El problema más importante es el de la unidad, que sabe capear perfectamente con sus discursos y su manera de ser.

—¿Tiene algún contacto con el Papa?

—Contacto directo personal ahora no. Fuimos compañeros con un trato de amistad y cordialidad. Conoce el libro y, según me cuentan, lo ha leído y valorado positivamente.