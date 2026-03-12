Las Clarisas de Aranzazu recupera la posesión del monasterio de Belorado tras el desahucio

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Federación de Clarisas de Aranzazu recuperó hoy la posesión del monasterio de Belorado (Burgos) tras la ejecución del desahucio de las siete monjas excomulgadas, que abandonaron el convento a las 2.46 horas de esta madrugada para instalarse de forma temporal en la casa del padre de una de las exreligiosas, Isabel Jiménez (sor Israel), en La Puebla de Montalbán (Toledo).

La Oficina del Comisario Pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio confirmó que el inmueble ha quedado “muy deteriorado” y que “faltan muchas cosas” por lo que su inspección se ha prolongado durante tres horas. Poco antes de las 9 horas llegó la representación legal de las exreligiosas, la procuradora María Concepción López y los abogados Florentino Aláez y Enrique García de Viedma.

A las 9.30 horas entraba en el recinto la comitiva judicial escoltada por dos coches patrulla de la Guardia Civil y unos veinte minutos más tarde, la representación de la Oficina del Comisario Pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio: el abogado Gerardo Sanz-Rubert, la procuradora Pilar Olaya, una representación de la Federación de Clarisas (la madre Javier Soto, sor María Mercedes Iradi y sor Carmen Ruiz, presidenta, vicaria y secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, respectivamente) y del comisario pontificio (el delegado Carlos Azcona y el portavoz Natxo de Gamón) a recibir las llaves de manos de la letrada de la Administración de Justicia.

Tras dos años de litigios, se da cumplimiento del auto del Tribunal de Instancia de Briviesca que ordena su desahucio, confirmado por la Audiencia Provincial de Burgos, al considerar demostrado que La Bretonera pertenece a la comunidad de clarisas a la que representa el comisario pontificio Mario Iceta.

La comitiva judicial, junto a la representación del Comisario Pontificio y de la Federación, recorrieron las dependencias del monasterio para evaluar el estado en que se ha encontrado el inmueble en el momento de su recepción, así como la integridad de los bienes muebles que contiene. Muchos de ellos son bienes eclesiásticos, multiseculares, incluso, obras de arte catalogadas.

El abogado del monasterio de Santa Clara, Gerardo Sanz-Rubert Ortega, aseguró que “faltan desde muebles, documentos, el archivo casi completo, en la iglesia faltan retablos” y denunció que “se han llevado prácticamente todo” por lo que avanzó que “en su momento lo reclamaremos”. Así, se ha añadido un listado “muy extenso” en el que “se ha hecho costar todo lo que falta en el monasterio”, apostilló. Si bien precisó que “los objetos de valor y de patrimonio ya se llevaron en la anterior redada que se hizo, cuando se llevaron todos los todos los objetos de valor de patrimonio”.

Cambio de cerraduras

El portavoz del comisario pontificio para el caso de las exmonjas de Belotrado, Natxo de Gamón relató que se les ha entregado las llaves por parte de la comisión judicial, pero confirmó que se han cambiado “todas las cerraduras” del monasterio, puesto que “al tomar posesión también lo hacemos del monasterio y tenemos que cambiar las llaves para asegurarnos que no van a entrar con otras llaves”.

Asimismo, indicó que en el cenobio se va a instalar alarma y seguridad privada, ésta última ya presente a última hora de la mañana de hoy. En cuanto a qué comunidad religiosa ocupará a partir de ahora las instalaciones, De Gamón señaló que “eso no nos incumbe a nosotros tomar la decisión” sino que será la Federación de Clarisas de Aranzazu quien lo haga “en su momento”.

Además, insistió en que “el monasterio está en cuadro en este momento” y que no está en condiciones de habitabilidad ahora mismo: “La verdad es que nos hemos encontrado bastante deteriorado, faltaban muchos muebles, enseres y yo creo que ahora mismo no está en condiciones de habitarlo a corto plazo”.

La letrada de la Administración de Justicia levantó acta de todo lo acontecido. Después de realizar el oportuno inventario de bienes, los servicios jurídicos analizarán la situación y se procederá en consecuencia para recuperar aquellos elementos pertenecientes a la comunidad religiosa que no se encontraran en el monasterio.

Por su parte, el abogado de las exmonjas, Florentino Aláez anunció que han presentado un recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos y confían en que “les dé la razón, revoque la sentencia y devuelva el monasterio a las monjas”. “Ésa es mi esperanza”, reconoció.

Asimismo, relató que “ya se ha terminado el trámite de lanzamiento, entregamos las llaves a la comisión del juzgado, al apoderado del demandante, del arzobispo” y explicó la tardanza porque “estuvimos comprobando el estado del monasterio, los bienes que hay dentro, haciendo fotografías para que quedara perfectamente claro cómo están”.

La tranquilidad con la que se llevó a cabo la entrega de llaves solo se rompió cuando los agentes de la Guardia Civil volvieron a abrir la verja de acceso al recinto religioso para que entrara una ambulancia que fue requerida para atender a un trabajador de las instalaciones que llevaba días sin encontrarse bien.

La jornada de hoy supone el final de un litigio de más de dos años en la que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca ejecutó el desahucio del monasterio de Santa Clara de Belorado. Allí permanecieron hasta hace pocos días siete de las exreligiosas que protagonizaron el llamado cisma de las clarisas de Belorado, iniciado el 13 de mayo de 2024 con un ‘manifiesto católico’ en el que anunciaban su ruptura con la Iglesia católica.