El cazador de ‘Lucy’

Publicado por Raúl Casado Orozco (EFE) Madrid Creado: Actualizado:

Investigadores estadounidenses han descrito una nueva especie de cocodrilo, muy grande y feroz, que convivió en África con los primeros homínidos (el Australopithecus afarensis), a los que amenazaba y acechaba pacientemente en ríos y lagos.

Los cocodrilos ahora descubiertos fueron coetáneos de «Lucy», uno de los fósiles más famosos de la historia de la paleontología, por tratarse de un esqueleto parcial de una hembra de Australopithecus afarensis, el antiguo homínido que vivió en África hace unos 3,2 millones de años. El hallazgo de Crocodylus lucivenator («cazador de Lucy»), como ha sido bautizada esta nueva especie, corresponde a un equipo de investigación dirigido por la Universidad de Iowa y ha sido publicado este jueves en la revista Journal of Systematic Palaeontology. Este antiguo reptil vivió entre 3,4 y 3 millones de años atrás, coincidiendo en el mismo período y en la misma región de Etiopía con Lucy, el ancestro o pariente humano más antiguo y completo que se ha encontrado hasta ahora, y que proporcionó muchas evidencias sobre la evolución humana y el proceso hacia el bipedismo, y que precedió al aumento del tamaño cerebral.

Medía entre 3,6 y 4,5 metros de largo y los adultos pesaban entre 270 y 600 kilos; era así una criatura dominante y el único cocodrilo en aquel paisaje: una extensión de matorrales y humedales salpicada de ríos bordeados de árboles. ra un depredador de emboscada, según los investigadores, que permanecía sumergido silenciosamente en el agua, listo para abalanzarse sobre quienes se acercaran a beber. «Era el depredador más grande de ese ecosistema, incluso más que los leones y las hienas, y la mayor amenaza para nuestros antepasados ??que vivieron allí en esa época», ha asegurado el investigador Christopher Brochu, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y Ambientales de Iowa y autor principal del estudio. Brochu lleva 35 años estudiando cocodrilos antiguos, y observó por primera vez los especímenes de Crocodylus lucivenator durante una visita a un museo en Adís Abeba, la capital de Etiopía, en 2016, y entre los rasgos físicos peculiares del cocodrilo destacaba la gran joroba en medio del hocico, similar a la que se encuentra en el cocodrilo americano, pero no en el cocodrilo del Nilo en África, y que seguramente usaban para atraer a su pareja.

Los investigadores examinaron 121 restos catalogados —principalmente cráneos, dientes y partes de mandíbulas— que representan a docenas de individuos en el yacimiento de Hadar, en la región de Afar, Etiopía,