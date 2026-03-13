El coach Miguel Ángel Palenzuela presenta su libro 'Romper para Ser' en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El coach Miguel Ángel Palenzuela presenta su libro Romper para Ser este viernes 13 de marzo, a las 19.00 horas, en Sonríe Coffee de León (C/ Señor de Bembibre, 16), en un acto junto a Bárbara González Aller, escritora y autora del prólogo del libro.

A los nueve años, un acontecimiento que nunca debería ocurrir marcó el comienzo de una historia que permanecería en silencio durante décadas.

En Romper para Ser, Palenzuela narra el recorrido emocional de una vida condicionada por una herida temprana que fue moldeando sus decisiones, sus relaciones de pareja, su manera de vincularse con los amigos e incluso su relación con la familia.

Durante años, ese dolor invisible se transformó en miedo a decir, miedo a sentir y miedo a mostrarse tal como era.

La vida continuó hacia fuera, pero por dentro algo permanecía fragmentado, hasta que una ruptura lo cambió todo.

Ese momento se convierte en el punto de inflexión que empuja al autor a cuestionarlo todo: su historia, sus silencios y las máscaras que había construido para sobrevivir. A partir de ahí comienza un proceso profundo de confrontación con su pasado y de reconstrucción personal que lo lleva a tomar una decisión radical: dejar de sobrevivir para empezar a ser.