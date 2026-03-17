Cuando las redes enredan

Publicado por Redacción Elche (Alicante) Creado: Actualizado:

El uso intensivo de redes sociales aumenta los síntomas depresivos en adolescentes menores de 16 años, según un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) de Alicante publicado en la revista internacional ‘Scientific Reports’.

El trabajo muestra que, sin embargo, la relación entre el uso de estas plataformas y el aumento de los síntomas cambia con la edad, ya que la capacidad para navegar de forma menos vulnerable en redes sociales se consolida progresivamente con el desarrollo.

De esta manera, a los 16 años el uso de las redes sociales deja de asociarse con el aumento de los síntomas depresivos que sí se observa en etapas más tempranas de la vida. El estudio ha sido realizado por los investigadores de la UMH María Blanquer, Estefanía Estévez, J. Francisco Estévez García y Daniel Lloret, y apuntan que el verdadero riesgo no radica en el tiempo que los adolescentes pasan en las redes sociales, sino en el denominado «uso problemático», caracterizado por la pérdida de control y los sentimientos de necesidad por conectarse.

Según los autores, este uso problemático impacta más en la salud mental de los menores que la cantidad de horas frente a la pantalla. El riesgo aumenta cuando la falta de autorregulación en las redes impide que los adolescentes cumplan sus objetivos cotidianos, lo que provoca consecuencias negativas en su vida diaria, según Lloret, responsable del estudio: «No poder ejecutar tus planes porque el impulso de las redes te domina es la clave».

Los investigadores también han analizado el efecto del número de seguidores en redes sociales y su relación con los síntomas depresivos, y además han identificado diferencias según el género, de manera que en las chicas un mayor número de seguidores se asocia con un aumento de los síntomas depresivos, mientras que en los chicos, en cambio, el efecto aparece como neutro o ligeramente protector.

"En el caso de las chicas, el tener una mayor exposición debido a un mayor número de seguidores podría estar relacionado con la validación social y la presión estética», ha reflexionado Blanquer, primera autora del estudio, aunque se trata de una hipótesis que requiere más investigación. Los hallazgos muestran que la percepción de la audiencia y la exposición digital no afectan a todos los adolescentes de igual manera y que la edad, el género y los patrones de uso son determinantes.