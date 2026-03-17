«Estaba a un metro de mí»: el vídeo del oso dentro de un árbol en León que se ha hecho viral

Nacho Rodríguez, creador de NaturalMente Fauna, en la zona de León donde grabó el viral encuentro con un oso dentro de un árbolCanal de Youtube de NaturalMente Fauna

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Hay un detalle que explica por qué este vídeo del oso se ha hecho viral: quien lo graba no es un aficionado. Lleva desde 2018 documentando fauna salvaje en España a través de NaturalMente Fauna. Y aun así, lo que ocurre le descoloca. «Estaba a un metro de mí».

El vídeo del oso dentro de un árbol en León que nadie esperaba

La reacción es inmediata y dice más que la propia imagen: sorpresa, tensión y una decisión que él mismo reconoce que no fue la más prudente.

Solo después reconstruye lo ocurrido. Caminaba por una zona de robles de la Cordillera Cantábrica cuando un detalle le llamó la atención: un tronco hueco de gran tamaño. Al acercarse, ocurrió lo inesperado. Desde el interior, el animal asomó la cabeza durante unos segundos antes de volver a esconderse.

El vídeo, grabado con un teléfono móvil y en condiciones de luz muy limitadas, muestra lo justo para confirmar lo que ocurre. Y eso es precisamente lo que ha disparado su viralidad.

El autor del vídeo es Nacho Rodríguez González de Lena, creador del canal NaturalMente Fauna, activo desde 2018 en España y centrado en documentar encuentros reales con fauna salvaje.

Este detalle cambia la lectura del vídeo. No es alguien que se enfrenta por primera vez al monte o a los animales. Es alguien que lleva años observándolos. Y aun así, reconoce que nunca había vivido algo parecido.

Esa mezcla de experiencia y sorpresa es lo que convierte el relato en algo creíble y potente. Si alguien acostumbrado a ver corzos, zorros o incluso osos admite que la situación le desbordó, el espectador entiende inmediatamente que no es una escena cualquiera.

No es un avistamiento lejano ni controlado, sino un encuentro real, en el límite. La reacción del animal fue esconderse, pero la situación podría haber evolucionado de forma muy distinta en cuestión de segundos. Es un recordatorio de que la naturaleza no es predecible.

Aunque la imagen resulte impactante, tiene una explicación lógica. Los árboles huecos, especialmente los más antiguos, pueden funcionar como refugio para distintos animales, incluidos los osos.

Estos espacios ofrecen oscuridad, protección y aislamiento. En zonas como León, donde la presencia del oso ha ido en aumento en los últimos años, este tipo de comportamientos son posibles, aunque rara vez visibles para el ser humano.

Este tipo de comportamientos forman parte de la lógica de la fauna salvaje. Lo excepcional es presenciarlos. Y, sobre todo, hacerlo a esta distancia.