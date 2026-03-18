Atención: detectado un aumento de fraudes conocidos como ‘la estafa de los likes’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de la Provincia de León ha detectado un importante incremento de estafas o fraudes relacionados con estafas y fraudes realizados a través de las redes sociales.

El Modus Operandi más común en la mayoría de las estafas denunciadas consiste en el envío de un SMS al teléfono de la víctima desde un número desconocido. En este texto se ofrece una oportunidad laboral atractiva, caracterizada por ser un trabajo sencillo, remoto y con una remuneración inusualmente alta.

La labor consiste habitualmente en seguir perfiles de redes sociales o dar ‘likes’ a páginas en redes sociales. Para dar apariencia de legitimidad, los estafadores realizan pagos reales de pequeñas cantidades de dinero a través de Bizum tras las primeras tareas.

Tras ganarse la confianza de la víctima se propone acceder a tareas mas rentables e invitan a esta, a diversos grupos de trabajo (falsos) previo desembolso de un cantidad de dinero de curso legal o criptomonedas.

Tras realizar el desembolso, los estafadores alegan para evitar el pago de beneficios y exigir nuevas transferencias. En los casos donde la víctima facilita datos de tarjetas bancarias, los delincuentes proceden a realizar cargos no autorizados hasta agotar el saldo disponible.

Por ello, desde la Policía Nacional piden que se desconfíe del dinero fácil, rápido y sin esfuerzo, que se verifique el registro de las entidades o plataformas de inversión, y que no se haga pagos por adelantado, comprobando siempre las plataformas o las páginas no fiables.

¿Cómo protegerse?

• No envíe dinero a desconocidos.

• Desconfíe de mensajes alarmistas y/o urgentes.

• No comparta datos personales ni bancarios.

• Verifique autenticidad de empresas o contactos y bloquee los mismos si no son fiables.