El 112 de Castilla y León llama al uso responsable del teléfono de emergencias para garantizar una atención eficaz

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El servicio de emergencias 112 de Castilla y León ha difundido una nueva campaña informativa con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre qué constituye una emergencia y cuándo es realmente necesario contactar con este número. Según explica el vídeo institucional, una emergencia es toda aquella situación de peligro evidente que requiere una actuación inmediata para proteger la integridad de las personas, los bienes o el medio ambiente.

En este sentido, el centro de coordinación subraya la importancia de verificar que existe un riesgo real antes de marcar el teléfono para evitar falsas alarmas. A través de ejemplos cotidianos, como la detección de una columna de humo en el monte, se muestra cómo los operadores gestionan la información consultando a cuerpos como la Guardia Civil, Bomberos o agentes de Medio Ambiente para confirmar si se trata de un incidente crítico o de una actividad controlada, como una quema agrícola autorizada.

Asimismo, las autoridades advierten que el uso inadecuado del sistema, especialmente la realización de llamadas de broma, está estrictamente prohibido. Estas acciones no solo pueden derivar en importantes sanciones económicas para los responsables, sino que suponen un grave riesgo para la seguridad pública al ocupar líneas y recursos que podrían estar atendiendo a personas en situaciones de vida o muerte.

Finalmente, el 112 recuerda que mantener el canal de comunicación libre de incidentes menores o falsos avisos es fundamental para que el personal de sala pueda dar una respuesta rápida y coordinada. El lema "112 Solo en caso de emergencias" resume el espíritu de esta iniciativa que busca optimizar la eficiencia de un servicio vital para todos los castellanos y leoneses.