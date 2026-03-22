El cambio de hora será en la madrugada del próximo sábado al domingo 29 de marzo cuando a las 02.00 serán las 03.00

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El cambio de hora se producirá en la madrugada del próximo sábado al domingo 29 de marzo, cuando a las 02:00 serán las 03:00, dando así comienzo al horario de verano. A la espera de la decisión que tome Europa sobre un posible fin de este cambio, sigue el debate sobre la oportunidad de esta práctica.

Por ejemplo, los físicos José María Martín Olalla de la Universidad de Sevilla y Jorge Mira Pérez de la Universidad de Santiago de Compostela han apoyado continuar con el cambio de hora, que durará hasta el 25 de octubre. Por el contrario, desde la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) abogan por dejar fijo el horario de invierno.

El año pasado, el Gobierno español intentó reactivar el debate sobre la surpresión del cambio horario llevando a una reunión de ministros de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (TTE) de la UE la propuesta de que el cambio de hora estacional se acabara este año esgrimiendo que apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene "un impacto negativo" en la salud y en la vida de los ciudadanos.

Para acabar con el cambio horario, el Consejo de la UE, que representa a los gobiernos de los países miembros, debe apoyar tal iniciativa, pero la última vez que la Comisión Europea lo intentó, en 2019 bajo el mandato de Jean-Claude Juncker, la idea de permitir que cada Estado decidiera en una consulta pública si mantener su horario actual o fijar uno definitivo sin ajustes bianuales quedó aparcada por las diferencias que generaba entre las capitales.

Cuando el Gobierno defendió acabar con los cambios, su propuesta se apoyó en tres argumentos: el respaldo mayoritario de la ciudadanía española y europea; la ausencia de evidencia científica que demuestre que esta práctica genera un ahorro energético sustancial; y las consecuencias negativas que tiene en la salud y el bienestar de millones de personas.

Más allá de que este año tocaría publicar las fechas del cambio de horario de los próximos cinco. La última noticia que se tiene desde la UE es que el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, defendió poco después de la propuesta española que la UE ponga fin al sistema de cambio horario bianual por las "complicaciones innecesarias" que genera en la sociedad y la economía del bloque, pero tras sus palabras no se han conocido avances en el desarrollo de ninguna iniciativa concreta desde Bruselas.

EL CAMBIO DE HORA "FUNCIONA BASTANTE MEJOR DE LO QUE SE PIENSA"

El físico José María Martín Olalla de la Universidad de Sevilla ha incidido en que el cambio horario "funciona bastante mejor de lo que se suele pensar" aunque "es evidente que es un incordio porque es engorroso cambiar la hora". En declaraciones a Europa Press, ha indicado que esta práctica es un mecanismo que ayuda a "regular las diferencias" entre cómo se adapta la actividad humana a las distintas estaciones.

"Tiene una utilidad racional que es el hecho de que amanece antes en verano que en invierno. Entonces podemos trabajar antes en verano que en invierno simplemente porque amanece antes. Y modernamente lo que conseguimos con eso al iniciar la actividad antes en verano es tener esas tardes más largas de ocio en verano (...) Es difícil de plasmar en artículos científicos, pero es una razón por la cual el cambio de hora ha estado funcionando bastante bien durante 100 años en Europa", ha puntualizado.

Por su parte, recuerda que "nunca ha visto con malos ojos que haya una cierta flexibilidad" en el cambio de hora a nivel europeo. "Es decir, no podemos obligar a que los finlandeses hagan un cambio de horas si no les viene bien, pero tampoco nos pueden obligar a que nosotros no hagamos un cambio de obra si a nosotros nos viene bien hacer esa práctica", ha explicado.

Aunque admite que ahora mismo la Comisión Europea "debe tener otros problemas encima bastante más perentorios" que este, ha señalado que "tome la decisión que tome" Bruselas, "las estaciones van a seguir funcionando, van a seguir apareciendo en nuestra latitud y vamos a tener que seguir haciendo ese tipo de adaptaciones".

"NO SE DEBERÍA ROMPER LA BARAJA HORARIA"

El físico Jorge Mira Pérez de la Universidad de Santiago de Compostela apunta a que cada cinco años se hace una evaluación del cambio de hora y que "se ha prorrogado siempre". Como Olalla, coincide en decir que "ahora mismo a nivel de la UE están centrados en otros debates. En declaraciones a Europa Press, discrepa sin embargo en que "desde el punto de vista de lo que debe ser la UE y un sentido común de pertenencia a ese espacio, unas legislaciones comunes, un ritmo común, no se debería romper la baraja horaria".

"Lo que dice José María es que (el cambio de hora) no es tan útil para un finlandés como para un español, alemán o francés. Y eso es correcto. En Finlandia, que pidió la abolición del cambio horario, una gran parte del territorio para de estar 24 horas de noche en Navidad a 24 horas de día en verano. Entonces a esta gente el ajuste que se hace de una hora arriba y abajo poco le compensa", ha admitido.

Más allá de ello, ha recordado que el cambio horario se hace porque la duración del día y de la noche cambia a lo largo del año ya que el punto de salida del sol no es el mismo. "Toda la vida del planeta siempre ha hecho un cambio estacional de hora porque los bichos en España se levantan tres horas más temprano, tres horas y pico más temprano en verano que en invierno, etc.", ha recalcado.

Tal y como ha recordado, las Cortes de Cádiz ya descubrieron cómo regular su horario en 1811, aunque fue en los 70 cuando se recuperó la medida del cambio horario "por el ahorro energético". Si bien ha admitido que ahorro tiene que haber "porque evidentemente tú en verano estás recolocando una hora más de luz solar en un periodo de plena actividad humana", calcular eso le parece "prácticamente imposible". Además, hace "muchísimo tiempo" que no se hace.

ARHOE: EL MEJOR HORARIO, EL DE INVIERNO

En 2018, el Gobierno convocó una comisión de expertos sobre el cambio horario que no llegó a ninguna "resolución concluyente", según se puso de manifiesto en un informe que fue hecho público en marzo de 2019. Además, estos expertos también estudiaron la conveniencia de modificar el actual huso horario --el mismo que Alemania y que se remonta a la época franquista--, sobre el que tampoco se planteó "cambio alguno".

La Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) participó en ese Comité. Su presidente, César Martín, ha señalado que valoró "positivamente" la propuesta del Gobierno del año pasado de resucitar el debate sobre la surpresión del cambio de hora.

Martín ha vuelto a defender en declaraciones a Europa Press la supresión del cambio de hora y la idea de que España se quede con el horario de invierno. "Creemos que es el mejor desde cualquier punto de vista, especialmente desde un punto de vista médico", ha indicado.

A su juicio, "habría que seguir insistiendo" en el Consejo Europeo sobre este tema. "No depende de cada Estado miembro O sea, no es que España pueda decidir por su cuenta la supresión del cambio de obra", ha apuntado.