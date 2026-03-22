¿Eres más de perros o de gatos? La ciencia revela qué dice tu mascota sobre tu personalidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La eterna rivalidad entre los amantes de los canes y los devotos de los felinos ha dejado de ser una simple cuestión de gustos para convertirse en un campo de estudio para la psicología moderna. Investigaciones publicadas recientemente en revistas como Anthrozoös y estudios de universidades como la de James Cook han analizado a miles de propietarios para determinar si existe un perfil psicológico distintivo. Los resultados confirman que quienes se identifican como "personas de perros" tienden a puntuar más alto en rasgos de extraversión y amabilidad, mostrando una naturaleza más sociable, energética y dispuesta a seguir reglas.

Por el contrario, la ciencia asocia a los "amantes de los gatos" con niveles más elevados de apertura a la experiencia y curiosidad intelectual. Estos individuos suelen ser más independientes, creativos y poseen una mayor inclinación hacia el pensamiento abstracto, aunque también registran puntuaciones más altas en neuroticismo o sensibilidad emocional. Mientras que el dueño de un perro busca a menudo un compañero que refuerce su vida social y su actividad física, el dueño de un gato suele valorar la autonomía y la calma, estableciendo vínculos basados en el respeto a los espacios individuales.

Uno de los hallazgos más fascinantes de los últimos años es la relación entre la elección de mascota y la resiliencia personal. Según expertos en psicología animal, los propietarios de perros suelen mostrar una mayor capacidad de recuperación ante el estrés, en parte debido a la estructura y rutina que exige el cuidado canino. En contraste, los dueños de gatos demuestran una mayor tolerancia a la soledad y una capacidad distinta para interpretar señales sutiles de afecto, lo que sugiere que la "independencia" del gato atrae a personas que también valoran su propio espacio y autonomía emocional.

Finalmente, la ciencia subraya que estas diferencias no dictan quién es "mejor" dueño, sino cómo cada animal complementa el estilo de vida de su humano. Los perros, con su herencia de animales de manada, encajan con perfiles que buscan lealtad y cooperación directa. Los gatos, descendientes de cazadores solitarios, resuenan con personalidades que aprecian la sutileza y el misterio. En última instancia, más allá de los test de personalidad, ambos grupos coinciden en un punto fundamental: la convivencia con un animal mejora significativamente el bienestar emocional y la salud mental de las personas.