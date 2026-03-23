31.203 extranjeros viven en León con permiso de residencia

El número de trabajadores extranjeros se ha incrementado en León más de un 10% en el último añoDL

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Todos lo territorios de Castilla y León fueron receptores de inmigrantes el año pasado y en términos relativos fue Palencia donde el colectivo creció más, un 10,1%, hasta los 12.755 extranjeros. En Zamora se contabilizaron al finalizar el ejercicio 14.589 inmigrantes, con una subida del 8,2% en León, 31.203, con un alza del 6,7%; y en Valladolid, la provincia con un colectivo más amplio, 49.397 y un ascenso del 6,3%.

Por debajo del crecimiento medio de los foráneos en Castilla y León el año pasado (seis por ciento) se situaron el resto de las provincias, en Segovia crecieron un 5,8%, con 35.510; en Soria, un 5,7%, con 12.752; y en Salamanca, un 5,4%, con 24.685. Por último, en Ávila, se registró un aumento del colectivo del 5,3%, hasta los 18.197; y en la provincia burgalesa, del 4,1%, con 44.239, la segunda con un colectivo más extenso.

El colectivo de inmigrantes regulares lleva una década de crecimiento continuado en Castilla y León y cada vez va a más, con un cierre de 2025 que marcó un nuevo récord con 239.327 personas foráneas, lo que supone que en un solo ejercicio, arribaron a la Comunidad, 13.532 nuevos extranjeros «con papeles», con una subida porcentual del seis por ciento.

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La crisis financiera e inmobiliaria de 2008 provocó un retroceso en el número de extranjeros y el último recorte que sufrieron se registró entre finales de 2015 y el cierre de 2016, cuando el colectivo pasó de 172.796 efectivos a 172.306, para iniciar desde entonces una escalada imparable, con 176.136 a 31 de diciembre de 2017; 179.471 el mismo día de 2018; 186.244 en 2019 por las mismas fechas; 190.942 en 2020; 196.775 en 2021; y 205.596 en el término de 2022; 216.461 a finales de 2023; 225.892 en 2024; y 239.327 en 2025, nuevo récord.

Los datos que facilita el Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, precisan que al cierre del año pasado, se contabilizaban en la Comunidad 142.864 extranjeros con certificado de registro, es decir, ciudadanos comunitarios, que apenas aumentaron un 0,3 %, con 369 más.

La mayor aportación llegó de otras nacionalidades de fuera de la UE, y los foráneos con autorización alcanzaron los 95.785, un 16% más, y sumaron 13.246 personas. Por el contrario, los británicos del acuerdo de retirada (TIE), tras el bréxit mermaron un 10,9%, con 83 menos, hasta apenas 878.

Por sexos

Por sexos, a finales de 2025, había en la Comunidad, 125.866 hombres foráneos regulares y 113.461 mujeres, con incrementos del 6,1 y 5,9%, respectivamente en comparación al año anterior, con 7.254 y 6.278 individuos más, en cada caso. Bajando al detalle, los hombres con autorización (49.123) crecieron un 16,3%; y con certificado de registro (76.370), un 0,6%; mientras descendieron los del TIE (373), un 14,1%. Las mujeres con autorización (46.662), avanzaron un 15,8%; mientras que las comunitarias (66.494), bajaron un 0,1%; y la británicas (305), un 6,7%.

Cabe destacar asimismo, que de los extranjeros con autorización, la mayor parte estaban en situación administrativas inicial, 125.174; y 97.361 en modificación. Asimismo, 3.912 estaban en primera renovación; 421 en segunda; y 11.021 en prórroga, junto a una veintena en renovación de carácter especial o extraordinaria. Por último, 404 estaban con carácter provisional, y 1.014 en recuperación.

Las nacionalidades comunitarias más numerosas continuaron siendo la rumana, 46.902, búlgara 35.037, portuguesa 20.582 y ya de lejos italiana 6.838 y francesa 4.337, pero apenas incorporaron unos cientos de efectivos.