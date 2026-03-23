Soletes de Primavera 2026: Estos son los cuatro locales de León que se suman a la lista
Castilla y León se sitúa como la tercera comunidad con más incorporaciones en una edición que alcanza los 331 nuevos reconocimientos
La provincia de León ha sumado cuatro nuevos establecimientos a la lista de Soletes de la Guía Repsol, que en esta edición ha otorgado un total de 331 reconocimientos en España y Andorra. En la capital leonesa, las distinciones han recaído en La Bicha, en la categoría de 'Bares', y en El Rincón de Armunia, en la categoría de 'Chiringuitos'. La representación provincial se completa con los restaurantes Ventasierra, en el municipio de Crémenes, y The Kitchen Soul&Food, en Ponferrada.
Estos nuevos reconocimientos en León forman parte de los 34 que ha incorporado Castilla y León, que se sitúa como la tercera comunidad autónoma con más novedades, por detrás de Andalucía (43) y Cataluña (35). La edición actual ha puesto el foco en locales ubicados en entornos naturales, centros históricos de ciudades y municipios, o espacios diseñados para pasar la noche. Madrid, con 14 nuevos Soletes, lidera el crecimiento por ciudades, seguida de Valencia y Barcelona con 10 cada una.
El listado completo, que ya supera los 5.000 establecimientos tras catorce ediciones, se desglosa este lunes por la tarde en un acto en el Auditorio de Alcanar, en Tarragona. La organización define estos espacios como lugares con una propuesta apetecible y asequible que mantienen su carácter cotidiano. Entre las novedades nacionales de este año destacan también cuatro establecimientos en Andorra y diversas aperturas en zonas como la Sierra Norte de Sevilla, el entorno de Terres de l’Ebre o el Parque Natural Posets-Maladeta.
Listado completo de los Soletes de Primavera 2026
|Casa Parri
|Restaurantes
|Poveda de la Sierra (Guadalajara)
|Guadalajara
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|Casa Pepiña
|Restaurantes
|Allariz (Ourense/Orense)
|Ourense/Orense
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Ca S'Arquitecte
|Fast Good
|Sencelles (Balears/Islas Baleares)
|Balears/Islas Baleares
|Illes Balears/Islas Baleares
|Soletes Primavera 2026
|Casa Rufus
|Restaurantes
|Vielha (Lleida/Lérida)
|Lleida/Lérida
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|Casa Telva
|Restaurantes
|Siero (Asturias)
|Asturias
|Principado de Asturias
|Soletes Primavera 2026
|Casa Trabanco
|Restaurantes
|Villaviciosa (Asturias)
|Asturias
|Principado de Asturias
|Soletes Primavera 2026
|Casa Vizcaíno
|Bares
|Sevilla (Sevilla)
|Sevilla
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Caserío Marutegi
|Restaurantes
|Asparrena (Araba/Álava)
|Araba/Álava
|Euskadi/País Vasco
|Soletes Primavera 2026
|Caserio Meiroi
|Restaurantes
|Navia de Suarna (Lugo)
|Lugo
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Celler Cal Marino
|Bares
|Barcelona (Barcelona)
|Barcelona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|Cervezas Althaia
|Vinotecas
|Altea (Alacant/Alicante)
|Alacant/Alicante
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|Cervino
|Bares
|Zaragoza (Zaragoza)
|Zaragoza
|Aragón
|Soletes Primavera 2026
|Chambao Paco
|Chiringuitos
|Calahonda (Granada)
|Granada
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Chapoo
|Restaurantes
|Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
|Araba/Álava
|Euskadi/País Vasco
|Soletes Primavera 2026
|Cielito Lindo
|Fast Good
|Córdoba (Córdoba)
|Córdoba
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Cinteta
|Restaurantes
|La Ràpita (Tarragona)
|Tarragona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|Cocleque
|Restaurantes
|Valencia (València/Valencia)
|València/Valencia
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|Colmado Los Manueles
|Bares
|Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
|Araba/Álava
|Euskadi/País Vasco
|Soletes Primavera 2026
|Crixto14
|Vinotecas
|Logroño (Rioja, La)
|Rioja, La
|La Rioja
|Soletes Primavera 2026
|Dallas
|Restaurantes
|Albacete (Albacete)
|Albacete
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|Desde Cero
|Bares
|Coslada (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|Dispatch
|Bares
|Madrid (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|Domi Vélez Bakery
|Cafeterías
|Lebrija (Sevilla)
|Sevilla
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Donde la Dulce
|Restaurantes
|Dénia (Alacant/Alicante)
|Alacant/Alicante
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|Do Norte Gastrobar
|Restaurantes
|Teruel (Teruel)
|Teruel
|Aragón
|Soletes Primavera 2026
|Ebos
|Cafeterías
|Vilalba (Lugo)
|Lugo
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Efímero
|Fast Good
|Pamplona/Iruña (Navarra)
|Navarra
|Comunidad Foral de Navarra
|Soletes Primavera 2026
|Eiquí Café
|Cafeterías
|Santiago de Compostela (Coruña, A)
|Coruña, A
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|El Alcaraván
|Cafeterías
|Salamanca (Salamanca)
|Salamanca
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|El Altillo Gastrobar
|Restaurantes
|Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife)
|Santa Cruz de Tenerife
|Canarias
|Soletes Primavera 2026
|El Barquillo (El Sótano)
|Restaurantes
|Tinajo (Palmas, Las)
|Palmas, Las
|Canarias
|Soletes Primavera 2026
|El Buen
|Restaurantes
|Madrid (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|El Camaleón Más Que Vinos
|Bares
|Badajoz (Badajoz)
|Badajoz
|Extremadura
|Soletes Primavera 2026
|El Chef del Bonito
|Restaurantes
|Meruelo (Cantabria)
|Cantabria
|Cantabria
|Soletes Primavera 2026
|El Cid
|Restaurantes
|Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos)
|Burgos
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|El Círculo
|Restaurantes
|Avilés (Asturias)
|Asturias
|Principado de Asturias
|Soletes Primavera 2026
|El Cuco
|Bares
|Jerez de la Frontera (Cádiz)
|Cádiz
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|El Dau de Can Miquel
|Restaurantes
|Sant Feliu de Guíxols (Girona/Gerona)
|Girona/Gerona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|El Fogaril
|Restaurantes
|Sigüenza (Guadalajara)
|Guadalajara
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|El Gordo 2
|Restaurantes
|Tarragona (Tarragona)
|Tarragona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|El Guano
|Restaurantes
|La Vall d'Uixó (Castelló/Castellón)
|Castelló/Castellón
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|El Jardí
|Restaurantes
|Salomó (Tarragona)
|Tarragona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|El Margallo
|Bares
|Ayamonte (Huelva)
|Huelva
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|El Mirador
|Restaurantes
|Camarasa (Lleida/Lérida)
|Lleida/Lérida
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|El Molí d'Alòs
|Restaurantes
|Alòs de Balaguer (Lleida/Lérida)
|Lleida/Lérida
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|El Molí del Mallol
|Restaurantes
|Montblanc (Tarragona)
|Tarragona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|El Molino de Larués
|Restaurantes
|Jaca (Huesca)
|Huesca
|Aragón
|Soletes Primavera 2026
|El Molino de Vidrieros
|Restaurantes
|Triollo (Palencia)
|Palencia
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|El Navasillo
|Restaurantes
|Parauta (Málaga)
|Málaga
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|El Nou Celler
|Restaurantes
|Palamós (Girona/Gerona)
|Girona/Gerona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|El Panadero
|Restaurantes
|Sepúlveda (Segovia)
|Segovia
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|El perro de San Roque
|Bares
|Aguilar de Campoo (Palencia)
|Palencia
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|El Pucheru 4 Almas
|Restaurantes
|Reocín (Cantabria)
|Cantabria
|Cantabria
|Soletes Primavera 2026
|El Rincón de Armunia
|Chiringuitos
|León (León)
|León
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|El Rollo
|Restaurantes
|Solosancho (Ávila)
|Ávila
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|El Salón
|Restaurantes
|Riodeva (Teruel)
|Teruel
|Aragón
|Soletes Primavera 2026
|El Soportal
|Restaurantes
|Pedraza (Segovia)
|Segovia
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|El Tonel
|Restaurantes
|Villaviciosa (Asturias)
|Asturias
|Principado de Asturias
|Soletes Primavera 2026
|El Truco del Almendruco
|Bares
|Ávila (Ávila)
|Ávila
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Enebro
|Restaurantes
|Tolox (Málaga)
|Málaga
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Envero
|Restaurantes
|Beas de Granada (Granada)
|Granada
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Es Timbal
|Restaurantes
|Sant Josep de Sa Talaia (Balears/Islas Baleares)
|Balears/Islas Baleares
|Illes Balears/Islas Baleares
|Soletes Primavera 2026
|Eth Refu
|Vinotecas
|Vielha (Lleida/Lérida)
|Lleida/Lérida
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|Faragullas
|Cafeterías
|Mondoñedo (Lugo)
|Lugo
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Farah
|Restaurantes
|Madrid (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|Fátima Gismero
|Cafeterías
|Pioz (Guadalajara)
|Guadalajara
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|Ferrador
|Restaurantes
|Noia (Coruña, A)
|Coruña, A
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Flaco
|Fast Good
|Santiago de Compostela (Coruña, A)
|Coruña, A
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Flor del Toranzo
|Bares
|Sevilla (Sevilla)
|Sevilla
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Garage Bar
|Vinotecas
|Barcelona (Barcelona)
|Barcelona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|Gasparic
|Restaurantes
|Olot (Girona/Gerona)
|Girona/Gerona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|Gastrobar Tierra
|Restaurantes
|Alcañiz (Teruel)
|Teruel
|Aragón
|Soletes Primavera 2026
|Gaudy
|Restaurantes
|Consuegra (Toledo)
|Toledo
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|Gibson Bar
|Bares
|Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares)
|Balears/Islas Baleares
|Illes Balears/Islas Baleares
|Soletes Primavera 2026
|Gorrión Wine Bar
|Vinotecas
|Cádiz (Cádiz)
|Cádiz
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|HDH - Hambre de Hamburguesa
|Fast Good
|Bilbao (Bizkaia/Vizcaya)
|Bizkaia/Vizcaya
|Euskadi/País Vasco
|Soletes Primavera 2026
|Hermanos Coomonte
|Cafeterías
|Corrales del Vino (Zamora)
|Zamora
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Hervibore
|Cafeterías
|Reus (Tarragona)
|Tarragona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|Hispano Exquisiteces
|Restaurantes
|Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife)
|Santa Cruz de Tenerife
|Canarias
|Soletes Primavera 2026
|Ho'oponopono Santander
|Fast Good
|Santander (Cantabria)
|Cantabria
|Cantabria
|Soletes Primavera 2026
|Horizontal
|Restaurantes
|San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|Horno Artesa
|Cafeterías
|Arcos de la Frontera (Cádiz)
|Cádiz
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Hostel La Pedriza
|Bares
|Manzanares el Real (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|Hoyuela 1955
|Restaurantes
|Camargo (Cantabria)
|Cantabria
|Cantabria
|Soletes Primavera 2026
|Huerto Nun
|Restaurantes
|Aracena (Huelva)
|Huelva
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Il Fornazzo
|Fast Good
|Zamora (Zamora)
|Zamora
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Imperi
|Bares
|Ciutadella de Menorca (Balears/Islas Baleares)
|Balears/Islas Baleares
|Illes Balears/Islas Baleares
|Soletes Primavera 2026
|Industrial Coffee
|Cafeterías
|Almería (Almería)
|Almería
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Insurgente
|Restaurantes
|Madrid (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|Jimeno Factoría
|Restaurantes
|Olmedo (Valladolid)
|Valladolid
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Josefi
|Bares
|Zahara (Cádiz)
|Cádiz
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Jovellanos 16
|Bares
|Almería (Almería)
|Almería
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Juanito
|Restaurantes
|Jerez de la Frontera (Cádiz)
|Cádiz
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Juventud Malatang
|Fast Good
|Madrid (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|Katilu
|Bares
|Legazpi (Gipuzkoa/Guipúzcoa)
|Gipuzkoa/Guipúzcoa
|Euskadi/País Vasco
|Soletes Primavera 2026
|Kolon Txiki
|Restaurantes
|Orio (Gipuzkoa/Guipúzcoa)
|Gipuzkoa/Guipúzcoa
|Euskadi/País Vasco
|Soletes Primavera 2026
|Kotxera 13
|Restaurantes
|Mugiro (Navarra)
|Navarra
|Comunidad Foral de Navarra
|Soletes Primavera 2026
|La Barraquita Beach Club
|Chiringuitos
|Valencia (València/Valencia)
|València/Valencia
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|La Basque
|Restaurantes
|Etxalar (Navarra)
|Navarra
|Comunidad Foral de Navarra
|Soletes Primavera 2026
|La Bicha
|Bares
|León (León)
|León
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|La Bodegueta de Cal Pep
|Bares
|Barcelona (Barcelona)
|Barcelona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|La Bombilla
|Bares
|A Coruña (Coruña, A)
|Coruña, A
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|La Brasería de Muga
|Restaurantes
|Muga de Sayago (Zamora)
|Zamora
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|La Casa de Damasco
|Fast Good
|Toledo (Toledo)
|Toledo
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|La Caseta Gastrojardí
|Restaurantes
|Bellreguard (València/Valencia)
|València/Valencia
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|La Casona del Mesonero
|Restaurantes
|Palazuelos de Eresma (Segovia)
|Segovia
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|La Cayetana
|Fast Good
|Piedrahíta (Ávila)
|Ávila
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|La Cercana
|Cafeterías
|Zafra (Badajoz)
|Badajoz
|Extremadura
|Soletes Primavera 2026
|La Chingada
|Restaurantes
|Valencia (València/Valencia)
|València/Valencia
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|La Chumbera
|Cafeterías
|Almería (Almería)
|Almería
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|La cuchara de Baco
|Restaurantes
|Logroño (Rioja, La)
|Rioja, La
|La Rioja
|Soletes Primavera 2026
|La Cúpula
|Fast Good
|Las Rozas de Madrid (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|La Despensa
|Bares
|Tudela (Navarra)
|Navarra
|Comunidad Foral de Navarra
|Soletes Primavera 2026
|La Dicha
|Vinotecas
|Mérida (Badajoz)
|Badajoz
|Extremadura
|Soletes Primavera 2026
|La Doña Clarita
|Restaurantes
|Burgos (Burgos)
|Burgos
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|La Económica
|Restaurantes
|Noja (Cantabria)
|Cantabria
|Cantabria
|Soletes Primavera 2026
|La Escuela
|Restaurantes
|Navalosa (Ávila)
|Ávila
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|La Esencial
|Restaurantes
|Toledo (Toledo)
|Toledo
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|La Família
|Restaurantes
|Solsona (Lleida/Lérida)
|Lleida/Lérida
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|La Finca Sidrería Agrobar
|Vinotecas
|Oviedo (Asturias)
|Asturias
|Principado de Asturias
|Soletes Primavera 2026
|La Forquilla - Nou Barris
|Restaurantes
|Barcelona (Barcelona)
|Barcelona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|La Galería
|Restaurantes
|Navaluenga (Ávila)
|Ávila
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|La Gavilla
|Restaurantes
|Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
|Ciudad Real
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|La Hérmida
|Restaurantes
|Mazcuerras (Cantabria)
|Cantabria
|Cantabria
|Soletes Primavera 2026
|La Lechera de Burdeos
|Vinotecas
|Murcia (Murcia)
|Murcia
|Región de Murcia
|Soletes Primavera 2026
|La Llama
|Bares
|Plentzia (Bizkaia/Vizcaya)
|Bizkaia/Vizcaya
|Euskadi/País Vasco
|Soletes Primavera 2026
|La Manta al Coll
|Bares
|Facheca (Alacant/Alicante)
|Alacant/Alicante
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|Lambada Records
|Bares
|Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las)
|Palmas, Las
|Canarias
|Soletes Primavera 2026
|La Merced de la Concordia
|Restaurantes
|Tarazona (Zaragoza)
|Zaragoza
|Aragón
|Soletes Primavera 2026
|Lamontagne
|Cafeterías
|Arrecife (Palmas, Las)
|Palmas, Las
|Canarias
|Soletes Primavera 2026
|La Nata
|Bares
|Sant Just Desvern (Barcelona)
|Barcelona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|La Neu
|Restaurantes
|Ordino (Andorra)
|Andorra
|Andorra
|Soletes Primavera 2026
|La Pajuana
|Bares
|Granada (Granada)
|Granada
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|La Palmera
|Restaurantes
|Miajadas (Cáceres)
|Cáceres
|Extremadura
|Soletes Primavera 2026
|La Peña
|Restaurantes
|Sevilla (Sevilla)
|Sevilla
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|La Peña del Atún
|Restaurantes
|Barbate (Cádiz)
|Cádiz
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|La Renovadora
|Restaurantes
|Pazos de Borbén (Pontevedra)
|Pontevedra
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|La Revuelta
|Bares
|Córdoba (Córdoba)
|Córdoba
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|La Ritornata
|Fast Good
|Molina de Segura (Murcia)
|Murcia
|Región de Murcia
|Soletes Primavera 2026
|La Rosa - Constitución
|Cafeterías
|Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
|Ciudad Real
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|La Rosa - Emilio Castelar
|Cafeterías
|Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
|Ciudad Real
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|La Sacristía
|Vinotecas
|Huelva (Huelva)
|Huelva
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|La Salina
|Restaurantes
|Sarria (Lugo)
|Lugo
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|La Señora Winebar
|Vinotecas
|Chinchón (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|Las Kubas
|Bares
|Valladolid (Valladolid)
|Valladolid
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Las Rejas
|Restaurantes
|Albacete (Albacete)
|Albacete
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|La Taberna de Casa Cornel
|Restaurantes
|Benasque (Huesca)
|Huesca
|Aragón
|Soletes Primavera 2026
|La Taberna de Fuensaldaña
|Restaurantes
|Fuensaldaña (Valladolid)
|Valladolid
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|La Tafeña
|Restaurantes
|Valverde (Santa Cruz de Tenerife)
|Santa Cruz de Tenerife
|Canarias
|Soletes Primavera 2026
|La Tarara Neotaberna
|Restaurantes
|Olvera (Cádiz)
|Cádiz
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|La Tartera
|Cafeterías
|La Pobla de Segur (Lleida/Lérida)
|Lleida/Lérida
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|L'Atelier
|Restaurantes
|Llançà (Girona/Gerona)
|Girona/Gerona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|La Terrassa del Nàutic
|Restaurantes
|Salou (Tarragona)
|Tarragona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|La Vaquería
|Restaurantes
|Malaguilla (Guadalajara)
|Guadalajara
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|La Ventica
|Restaurantes
|Almansa (Albacete)
|Albacete
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|La Vinoteca de Valdemeca
|Vinotecas
|Valdemeca (Cuenca)
|Cuenca
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|Le Clos Celler
|Vinotecas
|Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castelló/Castellón)
|Castelló/Castellón
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|Legado
|Bares
|Valencia (València/Valencia)
|València/Valencia
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|Lenteja
|Restaurantes
|Castro Urdiales (Cantabria)
|Cantabria
|Cantabria
|Soletes Primavera 2026
|Le Qualitè Tasca
|Bares
|Madrid (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|Les Tines de Renau
|Restaurantes
|Renau (Tarragona)
|Tarragona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|Leyendas del Pirineo
|Restaurantes
|Fiscal (Huesca)
|Huesca
|Aragón
|Soletes Primavera 2026
|Limbo
|Restaurantes
|Madrid (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|Lola
|Restaurantes
|Morella (Castelló/Castellón)
|Castelló/Castellón
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|Lo Paseo
|Restaurantes
|Ulldecona (Tarragona)
|Tarragona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|Lo Quiosc
|Restaurantes
|Talarn (Lleida/Lérida)
|Lleida/Lérida
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|Lo Rico de Castilla
|Restaurantes
|Traspinedo (Valladolid)
|Valladolid
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Los Cantos
|Restaurantes
|Valverde de los Arroyos (Guadalajara)
|Guadalajara
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|Los Leones
|Restaurantes
|San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife)
|Santa Cruz de Tenerife
|Canarias
|Soletes Primavera 2026
|Los Manzanos
|Restaurantes
|Campillo de Ranas (Guadalajara)
|Guadalajara
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|Los Nietos
|Restaurantes
|Briones (Rioja, La)
|Rioja, La
|La Rioja
|Soletes Primavera 2026
|Loureiro
|Restaurantes
|Bueu (Pontevedra)
|Pontevedra
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Lucky Baster
|Restaurantes
|Bilbao (Bizkaia/Vizcaya)
|Bizkaia/Vizcaya
|Euskadi/País Vasco
|Soletes Primavera 2026
|Lukitxene
|Restaurantes
|Leioa (Bizkaia/Vizcaya)
|Bizkaia/Vizcaya
|Euskadi/País Vasco
|Soletes Primavera 2026
|Madre Superiora
|Cafeterías
|Benicasim/Benicàssim (Castelló/Castellón)
|Castelló/Castellón
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|Madre Tigre
|Fast Good
|Murcia (Murcia)
|Murcia
|Región de Murcia
|Soletes Primavera 2026
|Malahierba
|Restaurantes
|Badajoz (Badajoz)
|Badajoz
|Extremadura
|Soletes Primavera 2026
|Mallorca
|Restaurantes
|Monesterio (Badajoz)
|Badajoz
|Extremadura
|Soletes Primavera 2026
|Manrique
|Restaurantes
|Sotosalbos (Segovia)
|Segovia
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Marabunda
|Restaurantes
|Sevilla (Sevilla)
|Sevilla
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Mar de Leva
|Restaurantes
|Lepe (Huelva)
|Huelva
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|María del Río
|Restaurantes
|Madrid (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|María Manuela
|Restaurantes
|Vigo (Pontevedra)
|Pontevedra
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Marquet Gourmeterie
|Vinotecas
|Escaldes-Engordany (Andorra)
|Andorra
|Andorra
|Soletes Primavera 2026
|Matacandela
|Restaurantes
|Osuna (Sevilla)
|Sevilla
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Me gusta comer
|Restaurantes
|Rionegro del Puente (Zamora)
|Zamora
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Mengem
|Restaurantes
|Valencia (València/Valencia)
|València/Valencia
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|Meraki Gastrobar
|Restaurantes
|Nájera (Rioja, La)
|Rioja, La
|La Rioja
|Soletes Primavera 2026
|Mexicano en Brasas
|Restaurantes
|Toén (Ourense/Orense)
|Ourense/Orense
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Mika
|Restaurantes
|Hondarribia (Gipuzkoa/Guipúzcoa)
|Gipuzkoa/Guipúzcoa
|Euskadi/País Vasco
|Soletes Primavera 2026
|Mikuna
|Restaurantes
|Madrid (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|Miramar
|Restaurantes
|Punta Umbría (Huelva)
|Huelva
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|My Cat's Cake
|Cafeterías
|Cuenca (Cuenca)
|Cuenca
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|Napoli dei Borboni
|Restaurantes
|Toledo (Toledo)
|Toledo
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026
|Nolita
|Bares
|Madrid (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|Nómada Café
|Cafeterías
|Santiago de Compostela (Coruña, A)
|Coruña, A
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Nòmada Solsona
|Restaurantes
|Solsona (Lleida/Lérida)
|Lleida/Lérida
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|Nota 22
|Bares
|Motril (Granada)
|Granada
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Nu
|Restaurantes
|Montuïri (Balears/Islas Baleares)
|Balears/Islas Baleares
|Illes Balears/Islas Baleares
|Soletes Primavera 2026
|Nueve
|Restaurantes
|Barbastro (Huesca)
|Huesca
|Aragón
|Soletes Primavera 2026
|Nuevo Teruel
|Fast Good
|Soria (Soria)
|Soria
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|O Bacoriño
|Vinotecas
|Ferrol (Coruña, A)
|Coruña, A
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Obi
|Cafeterías
|Málaga (Málaga)
|Málaga
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|O Birrán
|Restaurantes
|Ribadavia (Ourense/Orense)
|Ourense/Orense
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Onde Keiras
|Restaurantes
|Ames (Coruña, A)
|Coruña, A
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Orche
|Cafeterías
|Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
|Santa Cruz de Tenerife
|Canarias
|Soletes Primavera 2026
|Origen Cáceres
|Restaurantes
|Cáceres (Cáceres)
|Cáceres
|Extremadura
|Soletes Primavera 2026
|Ostatu de Igoa
|Restaurantes
|Basaburua (Navarra)
|Navarra
|Comunidad Foral de Navarra
|Soletes Primavera 2026
|Otelo
|Restaurantes
|Adeje (Santa Cruz de Tenerife)
|Santa Cruz de Tenerife
|Canarias
|Soletes Primavera 2026
|O Triskel
|Restaurantes
|A Illa de Arousa (Pontevedra)
|Pontevedra
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Pacto Raíz
|Restaurantes
|Madrid (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|Panarte Isabel García
|Cafeterías
|Arnedo (Rioja, La)
|Rioja, La
|La Rioja
|Soletes Primavera 2026
|Pancomido
|Cafeterías
|Boiro (Coruña, A)
|Coruña, A
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Pancontigo
|Fast Good
|Badajoz (Badajoz)
|Badajoz
|Extremadura
|Soletes Primavera 2026
|Patio de Butacas
|Bares
|Siero (Asturias)
|Asturias
|Principado de Asturias
|Soletes Primavera 2026
|Pau
|Restaurantes
|Benicarló (Castelló/Castellón)
|Castelló/Castellón
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|Pava
|Cafeterías
|Madrid (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|Peñalara
|Restaurantes
|Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)
|Segovia
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Pensión Mariola
|Restaurantes
|Agres (Alacant/Alicante)
|Alacant/Alicante
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|Pepe Juan
|Bares
|Murcia (Murcia)
|Murcia
|Región de Murcia
|Soletes Primavera 2026
|Perbacco
|Restaurantes
|Ferreries (Balears/Islas Baleares)
|Balears/Islas Baleares
|Illes Balears/Islas Baleares
|Soletes Primavera 2026
|Pistola
|Bares
|Madrid (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|Pizzcolabis
|Fast Good
|Buitrago del Lozoya (Madrid)
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|Soletes Primavera 2026
|Polleria Fontana
|Bares
|Barcelona (Barcelona)
|Barcelona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|Pötstot
|Restaurantes
|Barcelona (Barcelona)
|Barcelona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|Primitiu
|Restaurantes
|Ciutadella de Menorca (Balears/Islas Baleares)
|Balears/Islas Baleares
|Illes Balears/Islas Baleares
|Soletes Primavera 2026
|Puerta de Terrer
|Restaurantes
|Calatayud (Zaragoza)
|Zaragoza
|Aragón
|Soletes Primavera 2026
|Ramón
|Cafeterías
|Lugo (Lugo)
|Lugo
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Ramsol
|Restaurantes
|Xert (Castelló/Castellón)
|Castelló/Castellón
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|Recoveco Echeverría
|Restaurantes
|Málaga (Málaga)
|Málaga
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Recuncho de Gredos
|Restaurantes
|Zapardiel de la Ribera (Ávila)
|Ávila
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Reversible
|Restaurantes
|Deltebre (Tarragona)
|Tarragona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|Reyna de copas
|Vinotecas
|Olite/Erriberri (Navarra)
|Navarra
|Comunidad Foral de Navarra
|Soletes Primavera 2026
|Rinconcito Gomero
|Bares
|Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
|Santa Cruz de Tenerife
|Canarias
|Soletes Primavera 2026
|Río Piedra
|Restaurantes
|Nuévalos (Zaragoza)
|Zaragoza
|Aragón
|Soletes Primavera 2026
|Rita
|Bares
|Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares)
|Balears/Islas Baleares
|Illes Balears/Islas Baleares
|Soletes Primavera 2026
|Robusta
|Cafeterías
|Logroño (Rioja, La)
|Rioja, La
|La Rioja
|Soletes Primavera 2026
|Rocoto
|Restaurantes
|Bilbao (Bizkaia/Vizcaya)
|Bizkaia/Vizcaya
|Euskadi/País Vasco
|Soletes Primavera 2026
|Rogada Wine Bar
|Vinotecas
|Málaga (Málaga)
|Málaga
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Ronimba
|Bares
|Soria (Soria)
|Soria
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Ruano's
|Chiringuitos
|Córdoba (Córdoba)
|Córdoba
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Rústica Napoletana
|Fast Good
|Cazalla de la Sierra (Sevilla)
|Sevilla
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Sa Font Fresca
|Chiringuitos
|Deià (Balears/Islas Baleares)
|Balears/Islas Baleares
|Illes Balears/Islas Baleares
|Soletes Primavera 2026
|Salazar
|Cafeterías
|Frómista (Palencia)
|Palencia
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Segundo
|Bares
|Salamanca (Salamanca)
|Salamanca
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Silogía
|Restaurantes
|Garachico (Santa Cruz de Tenerife)
|Santa Cruz de Tenerife
|Canarias
|Soletes Primavera 2026
|S.Marí
|Restaurantes
|Sant Antoni de Portmany/San Antonio Abad (Balears/Islas Baleares)
|Balears/Islas Baleares
|Illes Balears/Islas Baleares
|Soletes Primavera 2026
|Soleà
|Restaurantes
|Santa Eulària des Riu (Balears/Islas Baleares)
|Balears/Islas Baleares
|Illes Balears/Islas Baleares
|Soletes Primavera 2026
|Somos Raro
|Restaurantes
|Valencia (València/Valencia)
|València/Valencia
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|Stop
|Bares
|Velilla del Río Carrión (Palencia)
|Palencia
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Stori3s
|Restaurantes
|Huelva (Huelva)
|Huelva
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Superlocal
|Restaurantes
|Barcelona (Barcelona)
|Barcelona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|Sur
|Restaurantes
|Jávea/Xàbia (Alacant/Alicante)
|Alacant/Alicante
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|Tabanko 825
|Restaurantes
|Murcia (Murcia)
|Murcia
|Región de Murcia
|Soletes Primavera 2026
|Taberna Chamarín
|Bares
|Linares (Jaén)
|Jaén
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Taberna Patrimonio
|Bares
|Úbeda (Jaén)
|Jaén
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Taberna Saputo
|Bares
|Zaragoza (Zaragoza)
|Zaragoza
|Aragón
|Soletes Primavera 2026
|Taberna Sebastián
|Restaurantes
|Don Benito (Badajoz)
|Badajoz
|Extremadura
|Soletes Primavera 2026
|Taller de Sabores
|Restaurantes
|Bullas (Murcia)
|Murcia
|Región de Murcia
|Soletes Primavera 2026
|Tapería Yuste
|Restaurantes
|Cáceres (Cáceres)
|Cáceres
|Extremadura
|Soletes Primavera 2026
|Taverna L'Ovella Negra
|Bares
|Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castelló/Castellón)
|Castelló/Castellón
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|Terra de Pics
|Restaurantes
|Bolvir (Girona/Gerona)
|Girona/Gerona
|Catalunya/Cataluña
|Soletes Primavera 2026
|The Kitchen Soul and Food
|Restaurantes
|Ponferrada (León)
|León
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Timoteo Gastrobar
|Bares
|Valencia (València/Valencia)
|València/Valencia
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|Tío Andrés
|Restaurantes
|Cartagena (Murcia)
|Murcia
|Región de Murcia
|Soletes Primavera 2026
|Torreblanca
|Fast Good
|Duruelo de la Sierra (Soria)
|Soria
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Torre de la Vega
|Vinotecas
|Torrelavega (Cantabria)
|Cantabria
|Cantabria
|Soletes Primavera 2026
|Toxo Gastro
|Restaurantes
|Ourense (Ourense/Orense)
|Ourense/Orense
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Tramunte
|Restaurantes
|Santo Adriano (Asturias)
|Asturias
|Principado de Asturias
|Soletes Primavera 2026
|Trattoria Piemontese
|Restaurantes
|Valencia (València/Valencia)
|València/Valencia
|Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
|Soletes Primavera 2026
|Trece Restobar
|Restaurantes
|Soutomaior (Pontevedra)
|Pontevedra
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Tres60
|Bares
|Logroño (Rioja, La)
|Rioja, La
|La Rioja
|Soletes Primavera 2026
|Trespés
|Restaurantes
|Monforte de Lemos (Lugo)
|Lugo
|Galicia
|Soletes Primavera 2026
|Urbitarte Sagardotegia
|Restaurantes
|Ataun (Gipuzkoa/Guipúzcoa)
|Gipuzkoa/Guipúzcoa
|Euskadi/País Vasco
|Soletes Primavera 2026
|Vacceos
|Restaurantes
|Coca (Segovia)
|Segovia
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Venta Los Patos
|Bares
|Antequera (Málaga)
|Málaga
|Andalucía
|Soletes Primavera 2026
|Venta Piqueras
|Restaurantes
|Lumbreras (Rioja, La)
|Rioja, La
|La Rioja
|Soletes Primavera 2026
|Ventasierra
|Restaurantes
|Crémenes (León)
|León
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Vida Una
|Bares
|Maó-Mahón (Balears/Islas Baleares)
|Balears/Islas Baleares
|Illes Balears/Islas Baleares
|Soletes Primavera 2026
|Willy Food
|Fast Good
|Gijón (Asturias)
|Asturias
|Principado de Asturias
|Soletes Primavera 2026
|York
|Cafeterías
|Soria (Soria)
|Soria
|Castilla y León
|Soletes Primavera 2026
|Zartagi Ostatu
|Restaurantes
|Baliarrain (Gipuzkoa/Guipúzcoa)
|Gipuzkoa/Guipúzcoa
|Euskadi/País Vasco
|Soletes Primavera 2026
|Zerua
|Restaurantes
|Salvatierra/Agurain (Araba/Álava)
|Araba/Álava
|Euskadi/País Vasco
|Soletes Primavera 2026
|Zitro Sushi Bar
|Restaurantes
|Tomelloso (Ciudad Real)
|Ciudad Real
|Castilla - La Mancha
|Soletes Primavera 2026