El rombo blanco llega a las carreteras: cómo funciona la nueva apuesta de la DGT para agilizar el tráfico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico ha comenzado a implementar una nueva señalización que ha generado curiosidad y cierto desconcierto entre los conductores españoles: un rombo blanco sobre un fondo azul. Aunque este símbolo ya es común en países vecinos como Francia, su llegada a España forma parte de una estrategia de movilidad sostenible que busca optimizar el uso de las infraestructuras viarias. Esta señal no indica una prohibición genérica, sino que delimita específicamente los carriles VAO (Vehículos de Alta Ocupación), un concepto que ya existía pero que ahora estrena una identidad visual más clara y europea.

La puesta en marcha oficial de esta señalización se intensificó a partir del verano de 2025 y se ha consolidado durante los primeros meses de 2026. Su despliegue está siendo progresivo, instalándose primero en los accesos a grandes núcleos urbanos y en autovías con alta densidad de tráfico, donde la congestión es un problema diario. La DGT utiliza este símbolo tanto en paneles verticales situados al inicio de los carriles especiales como pintado directamente sobre el asfalto para que no haya dudas sobre qué carril está sujeto a estas restricciones.

El propósito fundamental de la señal del rombo blanco es fomentar el uso compartido del vehículo privado y reducir el número de coches con un solo ocupante en las horas punta. Al reservar un carril exclusivo para quienes viajan acompañados, se premia la eficiencia con trayectos más rápidos y fluidos, lo que a su vez contribuye a una disminución notable de las emisiones contaminantes y del ruido en las entradas a las ciudades. Es una medida que busca un cambio de hábito en el conductor medio, incentivando el "carpooling" o el uso del transporte público.

En cuanto a su funcionamiento, el acceso a estos carriles está limitado a vehículos que cumplan ciertos requisitos de ocupación, generalmente un mínimo de dos o tres personas incluyendo al conductor, dependiendo de lo que especifiquen los paneles adicionales. No obstante, existen excepciones importantes: las motocicletas, los autobuses, los vehículos de emergencia y aquellos con etiquetas ambientales de Cero emisiones suelen tener permitido el paso independientemente de cuántas personas viajen en su interior. Es vital prestar atención a la señalización complementaria, ya que circular por estos carriles sin cumplir los requisitos se considera una infracción grave que conlleva una sanción económica de 200 euros.