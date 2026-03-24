El peligro invisible del coche: cómo evitar el mortal «efecto submarino»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sistema de seguridad más básico de un vehículo puede fallar si no se utiliza correctamente, dando lugar a lo que los expertos denominan efecto submarino. Este fenómeno ocurre cuando, ante un frenazo brusco o una colisión frontal, el cuerpo del ocupante no es retenido por la banda abdominal del cinturón, sino que se desliza por debajo de ella. Esta situación anula la protección del dispositivo y desplaza el cuerpo hacia adelante de forma descontrolada.

Las consecuencias de este movimiento son extremadamente graves para la integridad física. Al deslizarse, el ocupante corre el riesgo de chocar directamente contra el salpicadero o el volante. Además, la banda del cinturón, que debería apoyarse en los huesos de la pelvis, acaba presionando directamente el abdomen, lo que puede provocar lesiones internas severas en órganos vitales.

Existen varios factores comunes que aumentan de forma drástica la posibilidad de sufrir este efecto. Entre ellos destacan el uso de asientos excesivamente reclinados, llevar el cinturón de seguridad flojo o utilizar fundas en los asientos que no estén homologadas. Asimismo, el uso de ropa muy voluminosa, como abrigos gruesos, crea una falsa sensación de ajuste que impide que el cinturón trabaje correctamente sobre el cuerpo.

Para prevenir esta situación, es fundamental seguir una serie de pautas de seguridad antes de iniciar cualquier trayecto. La posición del respaldo debe ser lo más vertical posible y el cinturón debe estar perfectamente ajustado al cuerpo. Se recomienda no colocar cojines ni otros elementos en la banqueta, evitar las prendas de abrigo excesivamente grandes y mantener siempre una postura sentada correcta y firme durante todo el viaje.