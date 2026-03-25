La Agencia Espacial Europea elige León como punto de encuentro en España para el eclipse solar de agosto

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La Agencia Espacial Europea ha elegido a la ciudad de León para ser el punto de encuentro ciudadano en España en el que vivir el eclipse solar total que tendrá lugar el día 12 de agosto, que será el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo.

Así lo anunciaron hoy la rectora de la Universidad de León, Nuria González, y el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, quienes explicaron que el lugar elegido para dicho evento será el Palacio de Exposiciones y Congresos y su entorno, ya que, "por su ubicación y características”, supone ”un espacio ideal” para la visualización directa del eclipse, así como par ala celebración de actividades paralelas que permitirán acercar a la ciudadanía “todos los detalles previos y paralelos a la ocultación solar”.

De esta forma, el interior del Palacio de Exposiciones permitirá seguir la ocultación “momento a momento” a través de pantallas que conectarán observatorios astronómicos de otros lugares del mundo, para lo que se acercarán a la capital leonesa especialistas de observatorios internacionales, que participarán en un evento abierto al público en general y que está concebido para "acercar el fenómeno del eclipse a toda ciudadanía desde una perspectiva científica”. La observación directa del eclipse se llevará a cabo desde la zona de estacionamiento aledaña al Palacio.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, aseguró hoy que el evento permitirá "proyectar a la ciudad y la institución académica como a nivel nacional e internacional como un referente de ciencia, divulgación y participación ciudadano”, de la mano de la iniciativa conjunta de la ULE, el Ayuntamiento de León y la Agencia Espacial Europea, que, en la última semana de abril, celebrará un encuentro divulgativo centrado en el eclipse en el que se dará a conocer la programación para el mes de agosto en torno al hecho histórico.

Las tres instituciones trabajan en el desarrollo de este evento “único” desde el mes de octubre, cuando la ESA contactó con la ULE para “mostrar su interés por la ciudad” para albergarlo, lo que supondrá una “oportunidad única para visibilizar tanto la ciudad como la universidad”.

Nuria González puso de relieve que “León es un enclave privilegiado para la observación del eclipse” y celebró que “ahora se da un paso más con un evento con el que se busca que no sea solo un lugar privilegiado, sino que se pueda aprender del eclipse y poder acercarlo a los ciudadanos desde el conocimiento científico”.

Asimismo, insistió en que “el evento nace con una misión divulgativa y abierta a toda la sociedad”, para lo que contará con “una programación de ponencias y talleres en torno a los días del eclipse” en la que también participarán “expertos de la ESA que han participado en misiones espaciales”.

"El eclipse solar total será un gran evento que hará que León no solo sea testigo de un fenómeno único en el cielo, sino que pueda participar activamente desde la ciencia y curiosidad ciudadana, porque el 12 agosto es una fecha para mirar al cielo, pero también una oportunidad para despertar vocaciones, acercar la ciencia a la sociedad y demostrar que León y su universidad puede estar en el centro de eventos científicos únicos internacionales”, remarcó.

Por su parte, el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, añadió que “la ubicación geográfica y las condiciones climatológicas” de la ciudad han hecho que “desde hace muchos meses haya una ocupación hotelera que ronda el cien por cien para las fechas del eclipse”.

Un eclipse que, gracias a la ESA, contará en León con “un evento abierto al público en general” y que “está concebido para acercar el fenómeno a toda ciudadanos desde una perspectiva científica” a través de un programa que “combinará programación científica accesible, talleres educativos para familias y la propia observación del eclipse” en un día “muy significativo para la historia de la ciudad”.