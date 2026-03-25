¿Cómo influye la llegada de la primavera en tu cuerpo? Esto dicen los expertos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con la llegada oficial de la primavera, el cuerpo humano experimenta una transición biológica profunda que va mucho más allá de un simple cambio de vestuario. La clave de esta transformación reside en la fotobiología, ya que el incremento de las horas de luz solar impacta directamente en la retina, enviando señales al hipotálamo para reajustar nuestros ritmos circadianos. Según los expertos en endocrinología, este fenómeno estimula la producción de serotonina, conocida popularmente como la hormona de la felicidad, y reduce los niveles de melatonina, la hormona responsable del sueño. El resultado inmediato suele ser una sensación de mayor vitalidad, un aumento de la libido y una disposición más abierta hacia la socialización y las actividades al aire libre.

Sin embargo, no todo es energía desbordante durante las primeras semanas de la estación. La ciencia documenta de manera recurrente la aparición de la astenia primaveral, un cuadro de cansancio, apatía y falta de concentración que afecta a una parte considerable de la población. Este trastorno leve ocurre porque el organismo necesita un periodo de adaptación para sincronizar su "reloj interno" con las nuevas condiciones ambientales y el cambio de hora. Durante este proceso, el sistema inmunitario y el metabolismo trabajan a marchas forzadas para estabilizarse, lo que puede generar una fatiga pasajera mientras el cuerpo se acostumbra a la mayor demanda energética del entorno.

En el plano emocional, la primavera actúa como un potente catalizador psicológico. La exposición a la luz solar favorece la síntesis de vitamina D, la cual está estrechamente vinculada con la regulación del estado de ánimo y la prevención de síntomas depresivos. Los psicólogos señalan que el contacto con la naturaleza en flor y los colores más vivos generan una respuesta de bienestar en el cerebro, reduciendo los niveles de cortisol, la hormona del estrés. No obstante, advierten que para las personas con alergias estacionales o trastornos afectivos estacionales inversos, este periodo puede ser un reto, subrayando que la respuesta emocional a la primavera es un fenómeno tan complejo como fascinante donde la biología y el entorno se dan la mano.