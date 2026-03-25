La tradición de la limonada en León: ¿Cuánto cuesta este año cumplir con el rito de "matar judíos" en Semana Santa?

La limonada leonesa es la bebida estrella de la Semana Santa en León.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Solo quedan dos días para arrancar una de las festividades más importantes de la ciudad de León. El Viernes de Dolores se dará el pistoletazo de salida a la Semana Santa, un evento que viene pisando fuerte y que cada año atrae a miles de turistas a la capital leonesa.

Aunque la tradición de tapear se mantiene intacta durante todo el año, existe una bebida típicamente leonesa que toma protagonismo en estas fechas y que sorprende no solo por su sabor, sino también por su historia. Se trata de la limonada. Una bebida a base de vino y especias que cada año acompaña a los leoneses en estas fechas tan destacadas. No obstante, la llegada de la Semana Santa este 2026 viene seguida de una realidad inevitable que dará un palo a los bolsillos leoneses: la subida de precio que afecta a ingredientes básicos para su preparación, así como de la inflación de la propia bebida.

La tradición leonesa de "matar judíos" se enfrenta este año a un escenario marcado por la subida de los costes y una tendencia a la "premiumización" de esta bebida tan popular, especialmente en los locales del casco histórico.

Si estos días quieres disfrutar de una limonada, prepara la cartera porque las tensiones inflacionistas vienen pisando fuerte. A pesar de que el precio varía significativamente entre barrios, el rango se sitúa ya entre los 2,20 € y los 3,50 euros.

La zona centro es el punto caliente para el bolsillo y la limonada ronda los 2,80 y llega a los 3,50 euros en los establecimientos más exclusivos. Por el contrario, los barrios son los que mantienen un precio más popular, donde una copa ronda entre los 2,20 euros y los 2,50 euros. Además, estos bares siguen apostando por el formato tradicional de corto.

En términos globales, el precio medio en la capital es de 2,65 €, por lo que supone un incremento respecto a la campaña del pasado año.

¿Sale a cuenta hacerla en casa? El precio de los ingredientes

Si eres de aquellos que les gusta lo casero, también es posible prepararla en casa. En este caso, deberás tener en cuenta que la materia prima ha sufrido variaciones de precio. Según los últimos datos, el vino y la fruta son los causantes de que el precio de esta bebida se encarezca.

Aunque en cada casa la receta puede variar, el vino, la fruta y la canela son ingredientes que no pueden faltar.

El vino tinto se sitúa en torno a los 1,80 y los 2,50 por litro, mientras los limones se encuentran entre 1,80 y 2,30 el kilogramo y la fruta (higos y pasas) están entre 8,50 y 11,00 euros el kilo. Por último, el azúcar y la canela en reama se sitúan entre 1,35 € - 1,50 y 2,10 € el pack 3-4 ramas, por lo que se mantienen con un precio estable y dan un respiro al consumidor.

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¿De dónde surge la tradición?

A pesar de la inflación, cada Semana Santa la limonada continúa siendo la reina indiscutible de estas fiestas. Es la bebida insignia de la ciudad e, incluso, se ha reversionado en otros productos como el granizado.

El origen de esta popular bebida se remonta a la Edad Media, época en la que la limonada era usada para emborrachar a los exaltados en tiempos de abstinencia y evitar así ataques a la judería de Santa Ana, según cuenta los historiadores. Esta actividad derivó en la expresión histórica de "salir a matar judíos".