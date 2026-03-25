Sor Jimena, monja de clausura "feliz y realizada" en León

El convento de las Concepcionistas Franciscanas de León, con su vitalidad en alza gracias al obrador que abrió hace cuatro años, cuenta desde este miércoles con una nueva monja profesa. La hermana Jimena del Espíritu, el alma de la repostería monástica, profesó los votos perpetuos en un acto solemne que presidió el obispo de León. «Me siento feliz y realizada al sellar mi con compromiso con Dios», afirmó.

La hermana vivió la jornada acompañada de familiares, que vinieron desde Colombia, su país de origen, con «nervios de alegría» por haber culminado su etapa como religiosa después de diez años, desde que ingresó como aspirante en un convento de las Concepcionistas en Pasto (Colombia), su ciudad natal. Su madrina, Ángelines González, y padrino, Manuel Casais, como religiosa, autoridades y fieles participaron del ritual, en el que la abadesa impuso el anillo simbólico tras la lectura de los votos.

La alegría fue doble para la nueva monja porque su compromiso coincide con la apertura del Año Jubilar de la orden de la Inmaculada Concepción, con motivo del 50 aniversario de la canonización de su fundadora, santa Beatriz de Silva, que fue santificada el 3 de octubre de 1976. El año jubilar se celebra en todas las casas concepcionistas y en León tiene otro en Ponferrada, en la misma calle del Reloj, también Camino de Santiago.

Sor Jimena del Espíritu tiene 34 años y ha pasado los últimos seis en el convento leonés, que se asienta desde 1512-1516 a la vera del Camino de Santiago, en la plaza de las Concepcionistas. La joven ingresó como novicia, después de cuatro años en su país como aspirante y postulante, y en los últimos tiempos ha hecho su camino religioso como juniora, según los grados de la vida religiosa en la orden.

Su llegada a León fructificó enseguida con la puesta en marcha de un obrador que se ha convertido en un punto de referencia de la repostería monástica en León y cuya fama se expande con la afluencia de peregrinos. «Es una alegría y un compromiso, el sostén de nuestra comunidad», asegura la hermana sobre este nuevo recurso que ha dado un vuelco al convento. Un total de trece hermanas —incluida una aspirante de El Salvador— habitan en este convento de clausura fundado por Leonor de Quiñones y Francisco de Quiñones, hijos de los primeros condes de Luna. «Es uno de los dones que tengo y que agradezco», apostilla.

Para «contribuir a ayudar a la comunidad», el obrador elabora 37 variedades de pastas, tiene como producto estrella la tarta Reino de León. En las fiestas navideñas ofrece además una amplia variedad de turrones. «Trabajo desde el amor a Dios y a la gente y la ciudad de León y los peregrinos han ayudado mucho desde que abrimos hace cuatro años». «La ciudad de León se ha desbordado al comprar nuestras pastas y darnos sus consejos para mejorar», añade. Su última novedad son las pastas que elaboran para dos cofradías que lanzarán su venta esta Semana Santa. «Confiamos en Dios y seguimos buscando vocaciones», confiesa.