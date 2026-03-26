Erik Bruccia, diseñador leonés y ganador del Premio Pelonio de la MFW: "La Catedral me inspira por su nivel de detalle"

Publicado por María M. Peña León Creado: Actualizado:

Su nombre resuena entre los diseñadores de la Mercedes Fashion Week, es Erik Bruccia, un joven leonés que se ha coronado este fin de semana como Premio Polonio en el desfile de moda de Jóvenes Talentos.

—Erik, enhorabuena. Has hecho historia al ser el primer ganador del Premio Pelonio New Talent, ¿qué ha significado para ti este reconocimiento justo en el 20º aniversario de la pasarela EGO?

—Muchas gracias. Ha sido la recompensa de muchos años encerrado en la ‘cueva’ trabajando, construyendo equipo y creando una imagen de marca con mucha esencia. Significa mucho para el equipo, ahora toca seguir trabajando y proyectar.

—El jurado destacó la «coherencia y solidez» de Eaftimos, ¿cómo se consigue esa madurez en una firma que nació oficialmente hace apenas un año?

—Se consigue cuidando todo tipo de detalles, desde la cabeza hasta los pies, desde la escenografía hasta la música y el acting de los modelos. Incluso hay detalles en los que nadie se fijó pero nosotros sabíamos que estaban. Básicamente es partir de la esencia de la marca, crear colección ligada a la misma y que todo baile en sintonía.

—¿En qué vas a invertir esos 5.000 euros del premio?

—Es una gran ayuda sobre todo para cubrir gastos, que han sido demasiados, partiendo de que ya hice una pasarela el año pasado por mi cuenta y nunca vendí nada. Ahora ya tenemos página web y la gente puede comprar. Cubrir gastos y reinvertirlos.

—¿Sientes que el talento de León está empezando a romper fronteras y a reclamar su sitio en la moda nacional?

—Elena Zapico fue la primera leonesa en debutar en este marco, es una triste historia y estaría llena de éxitos desde hace mucho tiempo, esto va por su legado. León tiene mucho talento en general, y esto es sólo un hito más para la capital leonesa, pero siempre respeto a las personas que hacen moda en León. También quiero hacer una crítica constructiva a todos los paisanos y paisanas, hay que consumir mucho más negocio local y dejar de invcertir en quien tiene el monopolio europeo. Hay muchas tiendas en León que trabajan también haciendo ropa o que simplemente miman y seleccionan con cuidado el tipo de ropa que quieren traer.

—¿Qué queda de esa «mirada leonesa» o de tus raíces en el diseño contemporáneo y vanguardista que haces hoy en Madrid?

—Creo que León siempre está presente, aunque no sea de una forma literal. Tiene una carga muy fuerte en cuanto a historia, a escultura y a cómo se construyen las cosas, y eso al final se queda contigo a la hora de diseñar. La Catedral de León, por ejemplo, ha sido siempre una referencia muy inspiradora para mí. No sólo por lo evidente, sino por la manera en la que está construida, ese nivel de detalle, de precisión, de trabajo casi artesanal llevado al extremo.

—¿Por qué es tan importante para ti el «hecho a mano» en un mundo de moda tan acelerado?

—Detesto la producción masiva de los productos, no te voy a mentir, es obvio que todas las marcas tienen que tener ingresos, pero si por ejemplo crearan más diseños diarios y produjeran menos cantidad de ropa, todo sería más sostenible y mejor para el sector. Me gusta hacer piezas de manera artesanal, tienen mucho más sentimiento.

—Después de tu gran debut, ¿cuál es el siguiente paso? ¿veremos algún guiño a tu tierra en las próximas colecciones?

—Ahora toca centrarse en consolidarse, crear comunidad y pensar en lo siguiente. Algún día me encantaría realizar un desfile en la capital leonesa, pero de manera bien organizada, que marque la diferencia y moviendo a mucha gente de fuera. Soy muy exigente y necesito tener mucha más experiencia si quiero organizar un evento de ese calibre.

—¿Qué le dirías a un joven que hoy está en León soñando con diseñar pero ve la industria de la moda como algo muy lejano?

—La industria de la moda está saturada, pero si de verdad confían en ellos mismos, tienen ideas frescas y marcan la diferencia, con constancia y sacrificio todo se logra. Lo que sí que es verdaderamente importante es que sean ellos mismos, que todo tarda en llegar, pero algún día llega.