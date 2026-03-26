Las plazas que ofrece Renfe para viajar esta Semana Santa

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Renfe anunció hoy su oferta para viajar en sus servicios desde el 27 de marzo hasta el 5 de abril, durante las vacaciones de Semana Santa, que incluye la puesta a disposición de cerca de 10.400 plazas extraordinarias en sus trenes Avant que conectan la ciudad de Valladolid con Madrid a través de Segovia.

Según informó la compañía a través de un comunicado recogido por Ical, la oferta se incluye dentro de las cerca de 1,8 millones de plazas en total que, entre Avant y Media Distancia, enlazan todo el territorio. Un servicio público en el que, tal y como señala Renfe, la línea más demandada es la que une Madrid con Valladolid a través de Segovia, con una oferta de más de 62.700 plazas.

Además, para reforzar el servicio en los días durante los que se prolonga la Semana Santa, Renfe pone a la venta más de 2.600 plazas extraordinarias en trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia que conectan Galicia con Castilla y León y Madrid.

Todo ello dentro de una oferta de tres millones de plazas entre todos los trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Media Distancia y AVE Internacional de Renfe para viajar desde el viernes 27 de marzo hasta el domingo 5 de abril, atendiendo a la demanda de viajeros prevista en este periodo de tiempo y garantizando la movilidad tanto en las principales ciudades como en las zonas rurales, con una clara vocación de servicio público.

En esta Semana Santa, los días de mayor demanda coinciden con el inicio y el regreso de las vacaciones: el martes 31, el miércoles 1 y el domingo 5 de retorno, además de mañana, viernes 27, al ser una jornada en la que se prevé un elevado volumen de desplazamientos en los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia de Renfe. La compañía ha ofertado más de 1,1 millones de plazas para estos días en sus trenes de servicios comerciales (AVE, Avlo, Euromed, Intercity y AVE Internacional).