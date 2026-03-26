El foro de oenegés de Gadis da voz a las entidades locales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El 6º Foro Gadis con las oenegés ha puesto en valor el trabajo que realiza cada día alguna de las más de 200 entidades sociales con las que la empresa colabora en el ámbito de la solidaridad y la salud. El evento se ha celebrado en el Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) y se ha podido seguir en directo a través del canal de Youtube de Gadis.

La directora de Marketing y RSC de Gadisa Retail, Melisa Pagliaro, ha explicado que «el Foro Gadis con las ONG es un espacio de encuentro en el que las asociaciones comparten experiencias y aprendizajes, lo que nos ayuda a entender mejor las necesidades reales de las personas. La solidaridad también se construye escuchando. Hace años, mucho antes de que se hablara de la Responsabilidad Social, decidimos preocuparnos y ocuparnos de nuestro entorno y, en 2025, impulsamos más de 2.400 iniciativas sociales, deportivas y culturales».

Gadis tiene como objetivo visibilizar el importante papel que desempeñan las organizaciones que trabajan en el ámbito solidario y del bienestar en Castilla y León y Galicia.