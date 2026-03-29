La meningitis mata a 259.000 personas en el mundo y un tercio son niños

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

En 2023, 259.000 personas fallecieron a causa de la meningitis en todo el mundo y 2,5 millones de personas contrajeron la enfermedad, según recoge un estudio publicado en The Lancet Neurology, que advierte de que pese a los pasos dados en los últimos años hacen falta más esfuerzos. Según estos datos, los niños menores de 5 años representaron más de un tercio de las muertes. Aunque las tasas de mortalidad y de infección han disminuido significativamente desde 1990, los avances son insuficientes para alcanzar los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de reducir las infecciones en un 50 % y las muertes en un 70 % para 2030.

La meningitis es la principal causa infecciosa de discapacidades neurológicas a nivel mundial. Esta supone una inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal, explica la OMS en su web. Puede ser de origen infeccioso o no infeccioso e implicar un alto riesgo de muerte y complicaciones a largo plazo, por lo que requiere atención médica urgente.

La enfermedad es una amenaza para la salud mundial y puede estar causada por varias especies de bacterias, virus, hongos y parásitos. Los traumatismos, el cáncer y los medicamentos son responsables de un pequeño número de casos. Desde el año 2000, la vacunación a escala mundial ha reducido el número de infecciones y muertes tanto en países de ingresos altos como en países de ingresos bajos. Pero los avances están por detrás de los logrados con otras enfermedades prevenibles mediante vacunación, subrayan los autores. Este trabajo, liderado por investigadores de la Universidad de Washington (Estados Unidos), ofrece una evaluación global de la enfermedad. Apunta que, a nivel mundial, 259.000 personas fallecieron a causa de esta y 2,5 millones de personas se infectaron en 2023, siendo los principales factores de riesgo de muerte el bajo peso al nacer, seguido del parto prematuro y la contaminación atmosférica.