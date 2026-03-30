Las fiestas cívicas también empujaron el liberalismo en León

Publicado por Ana Gaitero / EFE León Creado: Actualizado:

Las ciudades de Castilla y León se convirtieron en espacios clave para la politización popular y la consolidación del liberalismo durante la regencia de María Cristina y la Primera Guerra Carlista, según un estudio recientemente publicado en ‘El Futuro del Pasado’. Su autor, Daniel Aquillué Domínguez (Zaragoza, 1989), historiador especializado en el siglo XIX y uno de los jóvenes investigadores más activos en el análisis de la cultura política liberal, sostiene que las fiestas cívicas celebradas entre 1833 y 1841 desempeñaron un papel decisivo en la construcción simbólica del nuevo régimen.

El trabajo analiza celebraciones en Burgos, Valladolid, Zamora, Segovia, León, Palencia, Ávila y Salamanca y concluye que proclamaciones reales, ceremonias constitucionales, juras de banderas, funerales por mártires y recepciones militares constituyeron «una auténtica maquinaria de movilización emocional y política».

Según Aquillué, estas festividades «transformaron el paisaje urbano y la experiencia política de miles de habitantes». Las plazas mayores se convirtieron en epicentros del liberalismo donde se levantaban tablados, se descubrían lápidas constitucionales y se exhibían retratos de Isabel II. Iluminaciones, repiques de campanas, desfiles de la Milicia Nacional y música creaban un ambiente que buscaba conmover y unir al vecindario en torno al nuevo sistema.

En León se ordenó la promulgación y jura de la Constitución de 1812 el 21 de agosto de 1836 «con la solemnidad que sea posible». La de 1837 fue jurada el domingo 9 de julio en el paseo del Parque por las tropas de la guarnición y Milicia Nacional. Fue un acto «solemne» encabezado por el comandante general Alonso Luis de Sierra. Esa noche dieron un baile en el teatro, ricamente adornado, bajo el retrato de la reina y repartiendo «copas de generosos vinos, los más delicados dul-ces y las más finísimas pastas», recoge Aquillué.

Valladolid celebró la proclamación de Isabel II en noviembre de 1833 con un recorrido ceremonial y un sorteo de dotes para huérfanas, mientras que Zamora erigió un monumento al Estatuto Real en la plaza de la Hierba. En Segovia o Burgos, las fiestas constitucionales llenaron las calles de desfiles, banderas, cohetes y bailes.

El estudio destaca el papel de la Milicia Nacional como símbolo de ciudadanía armada. Sus juras de bandera, cargadas de solemnidad y emoción, reforzaron la idea de un pueblo dispuesto a defender la libertad «con las armas si era necesario». También cobraron especial relevancia las exequias por los caídos en el sitio de Bilbao (1836), concebidas como «funerales políticos» en los que la muerte se sacralizaba para alimentar la cohesión del bando liberal.

Estos rituales, según Aquillué, trasladaron al espacio público ceremonias antes exclusivas de reyes y nobles. y las pusieron al servicio de nuevos héroes: milicianos, generales progresistas como Espartero o víctimas de la represión absolutista.

El artículo revela la importancia de la cultura material en estas celebraciones: obeliscos, lápidas, colgaduras, carrozas alegóricas, banderas nacionales y retratos oficiales.

El «azul cristino», popularizado por la reina gobernadora, se convirtió en color político; mientras que las cintas verdes con el lema “Constitución o muerte” reaparecieron con fuerza tras el verano de 1836. Las canciones patrióticas, con el Himno de Riego al frente, resonaban en teatros, desfiles y plazas.

En muchos casos, las celebraciones combinaban momentos solemnes —tedeums, discursos y juramentos— con bailes públicos, corridas de novillos y fuegos artificiales.

Aquillué divide las fiestas cívicas en cuatro grandes categorías, empezando por las monárquicas tradicionales, como la proclamación de Isabel II en 1833, herederas de los ceremoniales del Antiguo Régimen. En segundo lugar estarían las monárquico-liberales, vinculadas al Estatuto Real y a la reina regente.