El Hospital Nacional de Parapléjicos alerta del aumento de lesiones medulares por accidentes de bici

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Hospital Nacional de Parapléjicos, con sede en Toledo, ha atendido a lo largo de 2025 a 1.232 personas ingresadas por distintos motivos asistenciales, de los cuales 233 fueron nuevos pacientes procedentes de hospitales de diferentes comunidades autónomas, y ha alertado del incremento de lesiones medulares por accidentes de bicicleta.

Según ha informado este lunes el Hospital Nacional de Parapléjicos, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en una nota de prensa, de los 233 pacientes nuevos en 2025, 222 ingresaron con una lesión medular para seguir el programa de tratamiento integral del centro, además de seis estancias por síndrome de Guillain-Barré y cinco para evaluación de lesión medular.

Entre los nuevos pacientes con lesión medular, las causas traumáticas volvieron a ser las más frecuentes, con 121 casos (54,5 %), frente a 101 lesiones no traumáticas (45,5 %).

En este grupo se registraron además dos fallecimientos, uno relacionado con accidente de bicicleta y otro con una caída desde la propia altura.

La distribución por sexo y edad mantiene las tendencias observadas en años anteriores, pues del total de nuevos pacientes para tratamiento integral, 160 fueron hombres (72 %) y 62 mujeres (28 %), con una edad media total de algo más de 50 años.

En cuanto al nivel de lesión, 108 de los nuevos ingresos presentaban nivel cervical, lo que dio lugar a una situación de tetraplejia y 114 fueron paraplejias.

En relación a la severidad de la lesión, un total de 73 lesiones medulares fueron completas, 128 eran lesiones incompletas motoras y 21 incompletas sensitivas.

Las caídas siguen encabezando las causas traumáticas

Dentro de las lesiones traumáticas, las caídas continuaron como primera causa de ingreso con 58 casos, por delante de los accidentes de tráfico (35), los accidentes de bici y quad (11), los golpes por objeto (10), las agresiones (4) y las zambullidas (3).

El promedio de edad de los pacientes con lesiones traumáticas fue de 46,17 años, con un claro predominio masculino: 103 hombres frente a 18 mujeres.

De las 58 lesiones por caída, 25 se produjeron desde la propia altura y 33 desde altura. Además, las caídas desde la propia altura presentaron el perfil de edad más elevado, con una media de 63 años, mientras que en las caídas de altura la media fue de algo más de 40 años.

La bicicleta destaca como tendencia en el aumento de los accidentes deportivos

Uno de los datos más relevantes del balance de 2025, según el Hospital Nacional de Parapléjicos, es el peso de la bicicleta en los accidentes deportivos y viales con resultado de lesión medular, ya que de los 15 accidentes deportivos contabilizados, nueve estuvieron relacionados con la práctica de ciclismo (además de un fallecimiento tras la lesión medular por esta causa), muy por encima de otras actividades como la escalada (dos casos), zambullidas (uno), senderismo (uno), quad (uno) o surf (uno).

En el grupo de lesiones por tráfico, el Hospital Nacional de Parapléjicos registró 35 casos, con mayoría de accidentes de coche (17) y moto (16), además de dos siniestros con tractor, y cuatro de estos accidentes de tráfico se produjeron en contexto laboral.

En total, 19 lesiones tuvieron consideración de accidente laboral: nueve por caída de altura, seis por golpe de objeto y cuatro por accidente de tráfico.

Asimismo, durante 2025 se contabilizaron siete lesiones medulares debidas a intentos de suicidio, con una edad media de de 21 años.

Entre las 101 lesiones no traumáticas, las causas más frecuentes fueron las vasculares (39 casos), seguidas de las complicaciones o secuelas postquirúrgicas (18), las tumorales (16), las inflamatorias o autoinmunes (11), las infecciosas (10), las osteoarticulares o degenerativas (seis) y otras causas (una).

En este grupo, la edad media fue de 55 años, con 57 hombres y 44 mujeres.

Además, los nuevos pacientes ingresados en 2025 procedían principalmente de Madrid (61), Castilla-La Mancha (36), Castilla y León (31), Murcia (22), Andalucía (18) y Comunidad Valenciana (18).

También de otras comunidades y ciudades autónomas como Navarra (7), País Vasco (6), Cantabria (5), Asturias (4), Aragón (4), Baleares (3), La Rioja (2), y Melilla, Canarias y Cataluña, 1.