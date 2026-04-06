Sigue en directo el sobrevuelo lunar de la tripulación Artemis II

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X de la @NASA que muestra a los astronautas de Artemis II. EFE/ @NASA.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La historia de la exploración espacial ha dado hoy un giro monumental. La tripulación de la misión Artemis II de la NASA se encuentra realizando en este momento un sobrevuelo lunar crítico, marcando la primera vez que seres humanos observan de manera directa el lado lejano de la Luna.

Desde que el programa Apolo finalizó hace más de medio siglo, ninguna persona había abandonado la órbita terrestre baja. Hoy, los cuatro astronautas a bordo de la nave Orion han cruzado la frontera de lo conocido para presenciar un paisaje que, hasta ahora, solo había sido capturado por cámaras robóticas y satélites.

Un momento sin precedentes

Aunque comúnmente se le llama el "lado oscuro", esta región recibe tanta luz solar como la cara que vemos desde la Tierra. Sin embargo, debido al acoplamiento de marea, esta parte de la Luna permanece oculta para nosotros.

"La tripulación de Artemis II se prepara para hacer historia. Durante el sobrevuelo lunar de hoy, los astronautas observarán el lado lejano de la Luna, que nunca ha sido visto antes por ojos humanos", comunicó oficialmente la NASA en español.

¿Por qué es tan importante este sobrevuelo?

Esta fase de la misión no solo busca la observación visual, sino que sirve como la prueba definitiva para los sistemas de navegación y soporte vital antes de que la NASA intente un aterrizaje tripulado con Artemis III.

Perspectiva Humana: A diferencia de las fotos satelitales, la observación directa permite identificar texturas, colores y relieves con una profundidad que solo el ojo humano puede procesar en tiempo real.

Preparación para Marte: El éxito de este sobrevuelo consolida la ruta para establecer una presencia humana sostenible en el satélite y, eventualmente, dar el salto hacia el planeta rojo.

El siguiente paso

Tras completar la maniobra de asistencia gravitatoria en el lado lejano, la cápsula Orion iniciará su trayectoria de regreso a la Tierra. Se espera que la tripulación proporcione sus primeras impresiones y material visual inédito una vez que recuperen la comunicación total con el control de misión en Houston, tras el breve silencio de radio que ocurre al rodear la cara oculta.