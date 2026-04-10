¿Qué hacer hoy en León? Literatura, música en directo y los mejores estrenos teatrales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

LIBRO

'Los últimos hijos de Bodo'. El escritor David Henales presenta su novela histórica Los Últimos Hijos de Bodo a las 1900 en la librería Pastor. El libro fue seleccionado como candidato a Mejor Autor Novel en los XVI Premios Hislibris de Literatura Histórica en 2025 y narra las guerras cántabras y astures en el norte de la península ibérica, centrándose en el asentamiento de Lancia y la alianza de los clanes frente a Roma.

MÚSICA

'Los amigos de Falla'. VI Curso de Música Española. Concierto de piano a cuatro manos a cargo del dúo Bégaudeau. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León. Entradas: 4€ en taquilla 30 minutos antes del comienzo. 50% de descuento para la comunidad universitaria presentando carnet + DNI.

Piano a cuatro manos. Actuación del dúo italiano Monachino-Gambuzza en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

'Los sonidos de primavera'. La Fundación Cerezales Antonino y Cinia organiza el festival Sonidos de Primavera de 2026 con tres nuevos conciertos. A lo largo del mes de abril se escucharán tres propuestas musicales de carácter diferenciado y contemporáneo. Hoy abre a las 19.00 horas el festival el violonchelista Carlos Vidal en la Iglesia Parroquial de Villanueva del Condado. El músico valenciano presenta un concierto para violonchelo solo donde recorre tres siglos de historia.

Comienzan 'Los sonidos de primavera'DL

TEATRO

'La flor del cante'. A las 20.00 horas, el Salón de Actos del Colegio PP. Agustinos se convertirá en el escenario de una propuesa cultural con el espectáculo La Flor del cante; el alma de la copla, de la mano del reconocido intérprete David Pérez.

David PérezDL

'Love está en el aire'. Love está en el aire es el espectáculo del cómico y actor David Amor. El pontevedrés con las manos más grandes habla de sus nuevas inquietudes sin dejar de lado una de sus últimas pasiones: los aeropuertos. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 12 euros.

David Amor

'Pereira cuenta'. La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de León acogerá a partir de las 19.30 horas de este viernes la representación Pereira cuenta, un homenaje poético, teatral y musical al recordado escritor villafranquino Antonio Pereira de la mano de su paisano y discípulo Juan Carlos Mestre. Poeta y artista visual, Mestre es una de las figuras claves del panorama poético contemporáneo que ha recibido premios como el Nacional de Poesía, el Adonáis o el Premio de la Crítica, entre otros tantos reconocimientos.

«Fuego Salvaje». Desde una sensibilidad tan arriesgada como cualquier deporte extremo, Wilbur presenta, a corazón abierto, una historia real y arrebatadora. En el Auditorio Ciudad de León este viernes 10 de abril a las 20.00 horas. Entrada: 15 euros.

Wilbur estará en el AuditorioDL

EXPOSICIÓN

Adolfo Álvarez Bathe. Nueva exposición en la galería Ármaga (Alfonso V, 6) que se inaugura hoy a las 19.30 horas y permanecerá abierta hasta el día 9 de mayo.

DONACIÓN DE SANGRE

Hospital de Órbigo. Donación de sangre en el antiguo consultorio de 16.15 a 20.45 horas.