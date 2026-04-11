Run for Parkinson's sin cortes de tráfico, en León, este domingo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Run for Parkinson's, un evento que se organiza a nivel a mundial en el mes de abril, tiene en León una nueva cita para visibilizar a pacientes y familiares que sufren esta enfermedad neurodegenerativa.

La asociación Párkinson León ha convocado el evento en San Marcos, a las 11.00 horas de este domingo, con un recorrido circular por los márgenes del río Bernesga, sin cortes de tráfico, con una distancia máxima de 8,5 kilómetros, aunque puede acortarse.

La salida general para corredores y corredoras es a las 11.00, cinco minutos después lo hacen las personas que participen en la modalidad de marcha nórdica y el resto, caminantes e infantil, a las 11.10 horas.

Habrá animación musical, exhibición de baile y sorteo de regalos que en caso de no llevárselos en el momento del sorteo se guardarán en la sede de la asociación y se podrán recoger hasta final de mes.

A las 13.00 está prevista la lectura del Manifiesto que se ha elaborado en la Federación Española, de la que Parkinson León forma parte.

La asociación leonesa organiza este evento de manera conjunta con las asociaciones de párkinson de Castilla y León, por lo que en todas las ciudades llevan el mismo color de camiseta. Otra acción colaborativa es la plantación de tulipanes. "Es un acto simbólico para dar visibilidad" y con el que "pretendemos llenar las ciudades y los pueblos de tulipanes, a través de un cartel conjunto".

En León este año la plantación será más ecológica que nunca, pues se 'plantarán' más de 100 tulipanes elaborados en las actividades del centro con rollos de papel reciclado y convertido en tulipanes de variados colores. Se busca que las personas se hagan fotos y las remitan a la asociación para compartirlas en las redes sociales.

El concurso escolar de Tulipanes reciclados también está organizado por Fedepacyl y esta destinado a Primaria y Educación Especial.

El certamen literario está abierto hasta el 30 de abril. En cuanto al tenis de mesa, un deporte promovido desde Párkinson León por sus beneficios para la movilidad, la atención y la psicomotricidad, ha contado con un gran número de participantes. Tres leoneses estuvieron en el Campeonato Nacional celebrado en Antequera en la modalidad de párkinson y dos de ellos quedaron tercero y campeona de España, lo que la sitúa ante el sueño de viajar al Campeonato Mundial en China el próximo año, para lo que Párkinson León apoya la búsqueda de patrocinadores.

En mayo se jugará el III Torneo de Castilla y León Parkinson y Tenis de mesa en la ciudad de Valladolid. Además, en León se disputará también en mayo un Torneo Intercentros al que han invitado a participar a jugadores/as del Centro Santa Isabel, Asprona y Alzheimer León.

También en el mes de mayo se participará en el 4x2 relevos de Marcha Nórdica dentro del Día del Deporte del ayuntamiento de Sariegos y organizado por el C.D. Marcha Nórdica León.

Con esta marcha Párkinson León, afronta su 20 aniversario.