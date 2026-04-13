Jesús Rodríguez, misionero leonés afectado de párkinson: «Es una enfermedad salvaje»

Jesús Rodríguez, sacerdote oriundo de Gordaliza del Pino, volvió de Guatemala después de 54 años. Fue como misionero del Instituto Español de Misiones Extranjeras (IME), con 500 religiosos en 20 países.

Le costó dejar atrás la vida de entrega a los demás para cuidarse y retar al párkinson. Jesús fue uno de los participantes en la Run For Parkinson's de León, tiene 82 años y se desplazó con su andador. «Mi motivo de retiro acá fue por la enfermedad».

«Allí veía que no me solucionaban y en Madrid me dijeron los médicos que en León había atención de calidad», explica. Vive en la residencia diocesana San Juan Pablo II y acude a las actividades de Párkinson León. «Trato de no fallar y aprovecharlo todo porque es una enfermedad que, si uno no pone de su parte, como se dice popularmente, se lo lleva Judas».

«Yo noto que he ganado algunas cosas; en otras, ahí estamos, a empate; pero no me rindo», señala. Logopedia, gimnasia, musicoterapia y ejercicios de memoria y cálculo le ayudan a la coordinación, el ritmo. También participa en un grupo apoyo grupal.

Para Jesús, hablar de párkinson es «palabra mayor». «El párkinson es algo salvaje, un reto fuertísimo para las personas», sostiene. «A mí me ha servido de soporte toda mi estancia en Guatemala, desde la fe, desde la dirección por el desarrollo, desde la lucha por la vida digna», desde su paso por lugares donde «la vida no es un jardín».