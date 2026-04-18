La mirada del autismo como la Catedral de León

«Las vidrieras de la Catedral de León están llenas de luz, como algunas miradas de las personas con autismo, como la mirada que tiene mi hermana, llena de colores diferentes».

Virginia Mota Sáenz de Miera estudia 1º de ESO. Tiene 12 años. Este viernes inauguró su segunda exposición de cuadros en la sala de ámbito cultural de El Corte Inglés, 18 dibujos de monumentos de toda España y otros países, entre los que se encuentra la Catedral de León. «El color azul predomina en mi obra, que yo identifico con el autismo, como los atardeceres y los amaneceres. Hay azules potentes, que es como se muestran a veces las personas con autismo, con ese carácter fuerte que no sabes por qué ocurre a veces, y otras son todo dulzura, como el azul claro».

Virginia ve los colores con una mirada especial. Su exposición Paisajes con autismo es un guiño artístico con el que ha aprendido a identificar el mundo, mirando a través de los ojos de su hermana de 9 años, que tiene autismo. «El autismo ilumina el mundo desde ángulos diferentes, como ocurre con las vidrieras de la Catedral de León, llenas de luz, como las miradas que tienen las personas con autismo, una mirada angelical e inocente».

El referente de su hermana le ha ayudado a madurar. Su vocabulario es fluido, como su pinceles, que utiliza para dibujar un mundo con guiños a un espectro que se esfuerza por comprender. «Mi hermana me ha motivado a esforzarme y pensar», a entender los rasgos de una condición todavía desconocida por la sociedad. «Veo cómo, gracias a la ayuda de mis padres y sus profesores, María progresa, mejora poco a poco, Antes solo comía potitos y yogures y ahora como mucho más. Se expresa mejor, no habla fluidamente, pero avanza». Avanza a un ritmo más rápido que la comprensión de su entorno. «A veces vamos al parque y los otros niños no entienden que ella no puede esperar una cola para subir a un columpio, no tiene paciencia, y hay que trabajar con ella y con los otros niños, para que lo comprendan». Un proceso que le ha hecho crecer como persona y como artista.

Entre sus cuadros, no puede faltar la Giralda de Sevilla «mi ciudad favorita, después de León, por su rica cultura», con la «firmeza especial» que tiene el monumento sevillano «como los pequeños con autismo, que tienen una gran fortaleza y ausencia de malicia».

Una trayectoria ascendente

Paisajes con autismo es la segunda exposición centrada en el especto de esta joven artista leonesa premiada en el Concurso Internacional de Pintura y DIbujo Joven ‘Arquitectura del Espacio’ en la Galería Nikka de Málaga. Una de sus obras ha sido seleccionada para la Cuarta Bienal de Madrid de Arte Contemporáneo, que se expone en la Sala de Arte Espacio Ronda Madrid. Es autora de los textos y las ilustraciones del cuento María, la niña mágica en el mundo dela hadas, de la misma temática e inspirada en su hermana.

«Pinto muchos cuadros, me detengo mucho en los detalles de los amaneceres», como los que le inspiran los cambios de las personas con autismo. Además del azul, su segundo color favorito es el naranja. «Me encanta mezclar varias ideas en cada cuadro, con pequeños detalles que los relacionan con el autismo, porque todo lo que hago es para visibilizar esta condición. La exposición que inauguro es para eso».

Joyas de la arquitectura

En la exposición Paisajes con autismo, Virginia se inspira en la visión de María para captar la esencia de algunas joyas de la arquitectura, como las catedrales de Burgos y de León, la Sagrada Familia, la Torre Eiffel, las casas colgantes de Cuenca, la Universidad de Salamanca o la Plaza Mayor de Valladolid.

La muestra se inauguró este viernes en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés (sexta planta), donde se podrá visitar hasta el próximo 30 de abril.

Y el futuro lo tiene claro: «Quiero estudiar arquitectura». Un universo creativo para hacer que las ciudades sean más inclusivas.

La exposición puede visitarse en la sala de ámbito cultural de la sexta planta de El Corte Inglés hasta el 30 de abril