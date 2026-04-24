Más de 3.000 personas suman esperanza por Darío

El 23 de abril de 2006 se descubrió el gen que causa de la Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP). Veinte años después, en La Pola de Gordón, más de 3.000 personas respondieron a la llamada de la asociación Por dos pulgares de nada para visibilizar esta enfermedad que padece Darío.

La jornada transcurrió entre los juegos y la esperanza que está depositada en una investigación que desarrolla la bióloga leonesa Andrea Martínez de Pinillos Pérez, que acompañó a la familia en la jornada. «Ella es parte de nuestra esperanza, y su trabajo es posible gracias a la solidaridad de tanta gente que se ha volcado con nosotros», apuntó Beatriz de Haro, madre de Darío.

La tesis doctoral está financiada con los 230.000 euros recaudados en eventos solidarios y pretende probar científicamente los efectos de Tofacinitib, con el que está tratándose desde hace dos años y medio con buenos resultados. El niño no ha sufrido brotes y aunque se le ha detectado una osificación de tres centímetros y medio, la familia mantiene la esperanza que sea anterior al tratamiento. «No podemos bajar la guardia», señala la madre.

El delegado de la Junta, Eduardo Diego, acompañó a Darío y su familia.DL

La jornada contó con la presencia del delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, el alcalde de La Robla y diputado provincial, Santiago Dorado. «Hoy, 23 de abril, puede parecer extraño que estemos aquí «celebrando» una enfermedad. Pero no celebramos la enfermedad. Celebramos lo que este día representa: el descubrimiento del gen que la causa, el inicio de la investigación, el comienzo de la esperanza», señaló el manifiesto.

Aquel 23 de abril del 2006 Beatriz de Haro ni siquiera era madre. «No sé qué hacía ese día, pero sí sé que, sin saberlo, esa fecha acabaría marcando mi vida para siempre. Porque gracias a ese descubrimiento, hoy tenemos algo muy valioso: la esperanza de un tratamiento», remarcó.

«Seguimos luchando, con mucha esperanza puesta en la investigación», reiteró la madre del niño que sufre esta enfermedad ultra rara y para quien la solidaridad es la esperanza de la cura.

«Andrea es parte de nuestra esperanza, y su trabajo es posible gracias a la solidaridad de tanta gente que se ha volcado con nosotros»