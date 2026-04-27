La Guardia Civil auxilia a cinco montañeros en dos rescates en Palencia y León

Publicado por EFE Palencia Creado: Actualizado:

Especialistas del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de Sabero, apoyados por el helicóptero de la Unidad de Helicópteros (UHEL) de la Guardia Civil con base en León, han intervenido a primera hora de la tarde de ayer en la localidad de Caldas de Luna para auxiliar a una cordada de tres personas que se encontraba en apuros.

En la ascensión al último largo de la vía, una escaladora que iba con otros dos compañeros, resultó herida como consecuencia de la caída de una piedra que impactó en su cara causándole una laceración sangrante.

A las cuatro de la tarde localizaron a la cordada en la reunión del quinto largo de la vía de escalada, procediendo a la evacuación de la mujer herida y de sus acompañantes por medio de ciclos de grúa y sistema Lezard.

Según ha informado la Guardia Civil, los dos montañeros rescatados ilesos afirmaron ser médicos en el Hospital Universitario Central de Oviedo y se encargaron de trasladar en su vehículo particular a la mujer herida al considerar que no hacía falta ambulancia ni traslado a centro hospitalario.

Los servicios de emergencia también tuvieron que desplazarse a la provincia de Palencia para actuar en el Pico Curavacas. Allí, el helicóptero con base en León y los especialistas de Sabero realizaron una compleja maniobra de grúa de 25 metros para rescatar a un montañero herido de gravedad tras sufrir un accidente en la vía de la Diagonal. Tras ser estabilizado en el lugar por los agentes leoneses, el deportista fue trasladado en helicóptero medicalizado al complejo hospitalario palentino, cerrando así un domingo de máxima tensión en las cumbres de la cordillera.