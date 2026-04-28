Las mejores torrijas del Reino de León

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Pastelería Campazas, Martín Aldonza del CIFP Ciudad de León y La Bicicleta de Anacleta han ganado el I Concurso Provincial de Torrijas Reino de León. La fase final y la entrega de los premios ha tenido lugar este lunes en la Finca Valdemora donde doce finalistas de 38 candidaturas han competido ante un jurado profesional. El premio a la tradición ha sido para la Pastelería Campazas, en una categoría en la que también competían Kokoro Speciality Coffe, El Nogal y el Restaurante Contracultura.

El premio a la escuela de hostelería ha sido para Martín Aldonza Méndez del CIFP Ciudad de León, frente a las propuestas presentadas por otros compañeros de su centro y por alumnos de la Escuela Municipal de Hostelería de León. Por último, el premio a la innovación ha recaído en la Bicicleta de Anacleta, categoría en la que concurrían el Restaurante Pablo, Duality Bar and Food y el Desván Valdeón.

La Bicicleta de Anacleta, premio Innovación.DL

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, ha subrayado el éxito de una convocatoria que «ha llegado para quedarse». Para el presidente, el certamen equilibra tradición e innovación, un camino que la institución quiere seguir impulsando ya que el empuje a la hostelería y al sector agroalimentario permite «apoyar el empleo, el medio rural y la fijación de población en nuestros pueblos».

Por su parte, el vicepresidente y responsable de Productos de León, Roberto Aller, ha puesto el foco en la excelencia de la despensa leonesa. «Detrás de cada torrija está la leche de nuestras ganaderías, la miel de nuestras montañas y el pan de nuestros obradores», añadió. Aller ha insistido en que el sello de calidad de la provincia, Productos de León, es una herramienta de futuro, una apuesta por la sostenibilidad y la «calidad inigualable» de la provincia.

Pastelería Campazas, premio Tradición.DL

Desde el sector profesional, Óscar García ha agradecido la implicación de la Diputación y ha dedicado unas palabras a los alumnos de las escuelas de hostelería, a quienes ha definido como «la cantera y el futuro inmediato de nuestro sector». «Os necesitamos: vuestra energía, vuestra técnica y vuestra mirada nueva», ha añadido, tras recordar el papel esencial de los productores locales, «sin los cuales «la hostelería no sería lo que es.