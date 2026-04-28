La tragedia de ChernóbiL, desde León
La Asociación Aaalud revivió este lunes en León la catástrofe nuclear de Chernóbil, ocurrida el 26 de abril de 1986.
Ponentes expertos y personas afectadas expusieron en una mesa redonda en el salón de actos del Ayuntamiento de de León, en la calle Alfonso V, el interés social, histórico y divulgativo de la tragedia, desde su contexto histórico hasta su impacto y relevancia en la actualidad.
El subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz, acompañó a los participantes citados por la Asociación Amigos Leoneses Ucranianos Damnificados, que preside la ucraniana Oresta Modla.
Sociedad
León revive los 40 años de la tragedia nuclear de Chernóbil
Ana Gaitero