La tragedia de ChernóbiL, desde León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Aaalud revivió este lunes en León la catástrofe nuclear de Chernóbil, ocurrida el 26 de abril de 1986.

Ponentes expertos y personas afectadas expusieron en una mesa redonda en el salón de actos del Ayuntamiento de de León, en la calle Alfonso V, el interés social, histórico y divulgativo de la tragedia, desde su contexto histórico hasta su impacto y relevancia en la actualidad.

El subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz, acompañó a los participantes citados por la Asociación Amigos Leoneses Ucranianos Damnificados, que preside la ucraniana Oresta Modla.